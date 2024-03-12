日本工會聯合會傳周五公布首批加薪結果　或促央行結束負利率政策

日本會否於短期內結束負利率政策？將繫於即將公布﹑有關勞資雙方就薪酬調整談判的結果。據日本《時事通訊社》報道，若日本工會聯合會（RENGO）於周五（15日）公布的首批日本企業加薪結果，「顯著」超過去年3.8%幅度，日本央行預期將結束負利率政策。



報道稱因年度春季談判中今年薪資升幅，超過去年水平可能性愈來愈大，日本央行內部對3月份結束負利率的支持加強。

不過亦有人指出日央行應該先仔細分析中小企業薪資上升的規模，再決定是否4月份結束負利率政策。

軟銀員工傳加薪5.5%

至於早前據《共同社》報道，軟銀員工將平均加薪5.5%，破歷來紀錄。

根據《彭博》調查顯示，日央行觀察人士中仍有逾半預料負利率政策將於4月結束。最新調查的50位經濟學家中，預料央行會在4月結束負利率的比例為54%，而1月份時調查結束則顯示有59%受訪者，預料當地即將於4月結束負利率。不過預料央行將於下周採取行動的受訪者比例，則增加8個百分點至38%。無論他們預期是甚麼，約90%受訪者認為馬上加息的風險存在。

日圓今早偏軟，兌港元最新報5.317，跌0.19%。