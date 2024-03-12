九倉吳天海料撤辣對短期樓價變化不大　坦言寫字樓「散貨」具挑戰

九龍倉（0004）主席兼常務董事吳天海今日（12日）在業績會上表示，自財政公佈全面撤辣後，本港樓市氣氛明顯活躍，他指出，樓市的成交量屬市場最重要一環，惟目前價格不會有太大波動。而在內地房地產方面，他指出集團不急於在內地買地，並指出內地市場表現呈「兩極化」，購買力集中在一線城市及少數二線城市。「有人hold嘅地，繼續多人hold，冇人hold就繼續無人hold。」



內地市場表現呈兩極化

吳天海表示，市場重要的是興旺和成交。要靠有成交才有生意。他表示，寫字樓供應過剩，出租率亦不多，集團亦已為手持內地寫字樓作資產撥備，空置率高企問題在短期內亦不會有改變。對此他表示將資金釋放，用作其他投資，屬現時集團最大的挑戰。「寫字樓就唔係咁順暢，點樣清咗手上啲貨，釋放資金係集團現時嘅挑戰。」

至於在內地樓市方面，則認為去年整體表現呈「兩極化」，尤其一線城市和少數二線城市的二手樓成交量，有呈增長趨勢；反之二、三線城市就「好靜」，因此發展商在投地的取向亦會集中在一線城市。他預期該情況會在今年持續，並表示集團不急於在內地買地。

投資穩中求勝 選擇高股息及穩健公司

談及集團的投資部署，吳天海表示集團會增加在香港的投資。而在股票選擇方面，集團會選擇高股息及穩健公司。他分享道，去年集團投資，總共可收回的股息達20億元，屬理想的數字，而來年投資部署方向亦相同。