美股｜道指收市升235點　Nvidia升7.16%　甲骨文股價與標指創新高

美國2月通脹略高於預期，但未澆滅投資者對未來幾個月降息的希望。美股周二（12日）大幅收高，道指收市升235點，納指升1.54%。標指因甲骨文（Oracle）股價飆升帶動，再創收市新高紀錄。



道指收市報39,005.49點，升235.83點或0.61%；納指報16,265.64點，升246.36點或1.54%；標普500指數報5,175.27點，升57.33點或1.12%。

Nvidia股價升7.16% 3M漲3.2%

甲骨文前一日公布了樂觀的季度業績，並表示下周將與人工智能（AI）晶片巨頭 Nvidia聯合發佈公告，令周二股價升11.71%至每股127.50美元， 創下歷史新高。Nvidia 股價也大幅上漲7.16%，至收市每股報919.13美元。

3M委任新舵手，令股價漲4.99%，為升幅最大道指成份股。IBM據指將進一步裁員，股價升3.2%。大型股Microsoft升2.66%、Amazon漲1.99%，蘋果公司（Apple）也升0.28%。

波音續受生產質量問題困擾，股價再挫4.29%，為表現最差的道指成份股。

芝商所FedWatch 工具顯示，交易員認為6月降息的可能性為70%，而在通脹數據發布前這為71%。

美國2月消費物價指數（CPI）按月升0.4%，符合市場預期；按年升3.2%，略高於市場預期的3.1%。扣除食品及能源價格的核心指數按月升0.4%，按年上升3.8%，兩者都略高過市場預期。