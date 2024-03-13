國泰恢復100%運力延至明年首季　去年賺98億元　重啟派息每股43仙

國泰（0293）公布截至去年底止全年業績，年內股東應佔溢利97.89億元，轉虧為盈；其中普通股股東應佔溢利為90.67億元，同樣轉虧為盈。公司恢復派息，宣布派中期息43仙。



國泰於業績公告內指出，年內收益944.85億元，按年升85.1%。同時指出旗下航空公司及附屬公司在去年上﹑下半年均有強勁表現，錄得應佔溢92.25億元，而來自聯屬公司虧損則收窄至15.62億元。

其中國泰航空的客運收益為559.51億元，按年增加308.88%，不過客運收益率下跌17.7%至76.3仙。貨運業務收益為221.62億元，按年跌17.9%，收益率下跌41.3%至2.74元，收益率為46.5%。

香港快運轉虧為盈

至於旗下香港快運方面，年內轉虧為盈，錄得溢利4.33億元，華民航空錄得溢利7.78億元，與2022年持平。

國泰去年轉賺近98億元。（資料圖片／余俊亮攝）

公司指出去年整體營運帶來現金收益，截至去年底無限制用途流動資金結餘為200億元。為防患於未然，於疫情期間將流動資金維持於高水平，以應對各種不確定因素。然而隨著疫情過去，預期往後流動資金將會降低，但仍維持於穩健水平。公司指出這樣的安排反映對航空業復蘇充滿信心，並且在繼續應付財務責任之餘，能夠有效地管理風險。

公司又指出，已在去年向政府回購50%優先股，餘下的優先股會在今年7月底向政府回購。

料明年首季客運運力回復至疫前100%

公司表示客運航班將於今年第2季回復至疫情前的8成。隨著航班的持續重建，預計去年經歷的供求失衡問題將會減少，而近月所見票價復常的現象預期於今年餘下時間持續。公司又指出深知全球航空業持續面對重大挑戰，包括前線員工的招聘及培訓，以及供應鏈的限制。為解決這些問題，參與了香港特別行政區政府的航空業輸入勞工計劃，並盡力針有關挑戰採取相應的緩解策略。今年的焦點放於實現有質量及可持續的增長上，為香港國際機場三跑道系統於年底前全面投入運作做好準備。

公司亦表示，希望在明年首季內達到100%的水平。雖然這比之前的預測延遲了達3個月，但在汲取近期的經驗後，繼續致力以審慎而負責的態度重建業務，迎接即將啟用的香港國際機場三跑道系統所帶來的無比機遇。