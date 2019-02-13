【渣打馬拉松2019】渣馬後再起步　四港冠軍跑手劍指柏林馬

渣打馬拉松今個星期日（17日）才起跑，四位冠軍級跑手魏賡、尹焯熙、黃芷銦和司徒兆殷卻有新動向；今日（13日）於渣馬嘉年華的首日活動中宣布，他們日前受到BMW邀請，將於今年9月出戰柏林馬拉松，一跑未停一跑又起！

渣馬開賽在即，今日開始維園亦展開了一連幾日的渣馬嘉年華，今日幾位分別於過去兩屆奪得過本地組全馬和半馬冠軍的跑手魏賡、尹焯熙、黃芷銦和司徒兆殷今日亦有出席，並於BMW活動中率先在周日上賽道之前，宣布幾位跑畢今屆賽事後的新動向。

他們將得到品牌贊助以「BMW Elite i Runners」的名義，出戰今年柏林馬拉松（BMW Berlin Marathon）。本以為渣馬之後便可以進入休季稍為放鬆，現在卻要重新考慮訓練計劃的Happy Problem了。

渣馬嘉年華於今日（13日）展開，幾位跑手與藝人胡諾言、林穎彤等皆有出席。（余俊亮攝）

魏賡希望在柏林馬拉松刷新香港紀錄。（余俊亮攝）

魏賡：受徐志堅激勵 目標挑戰香港紀錄

去年渣打馬拉松，魏賡以2小時31分30秒蟬聯本地組冠軍，力壓後來在柏林馬拉松以2小時24分43秒打破香港紀錄的徐志堅；魏賡直言自己亦有受這項創舉的激勵，很想挑戰一下柏林馬拉松，未有料想過那麼快便得到這次難得的機會。

柏林馬被稱為「最易PB」的賽事，魏賡亦為自己定下了2小時21分09秒的目標時間，劍指個人最快時間與香港紀錄，他說：「這是我的半馬PB乘二後的時間，證明我有能力達到這個速度，當然也需要在往後幾個月好好練習和部署。」

尹焯熙覺得周日渣馬天氣太熱，絕不易跑。（余俊亮攝）

尹焯熙：我應該可以跑得更快

周日將第二次出戰渣馬全馬的尹焯熙，去年方首次體會到全馬之苦，尤其是今年比賽期間很大機會出現「萬里無雲」的天氣，對偏好陰天的尹焯熙來說，渣馬是一條「很有特色」的賽道，絕不易跑，因此不會要求自己在今次比賽中「做時間」，但作為上屆本地組季軍，他依然會以更佳名次為目標。

本以為渣馬後可以休季，現在突然因為柏林馬拉松而需要重新部署，全馬經驗尚淺的他，希望在該賽事中測試一下自己的真正能耐：「品牌告訴我可以參加柏林馬拉松時，事出突然，當時草草定下2小時24分的目標，現在想清楚後，我覺得自己可以跑得更快，2小時21分至22分，我覺得我可以做得到。」

上屆本地女子冠軍黃芷銦受傷患困擾，周日目標不敢定得太高。（余俊亮攝）

黃芷銦：柏林馬拉松一直是我最想參加的比賽

師承本地長跑名將陳家豪的黃芷銦，兩年前開始嶄露頭角，去年渣馬以2小時55分19秒勇奪本地女子冠軍後，斷斷續續地受傷患困擾，後半年未有太特別的成績；雖然現在傷勢已康復得八八九九，但她依然未敢定下太高目標，周日希望做到2小時55分以內的成績已經不錯。

真正的挑戰留待一直以來「最想跑」的柏林馬拉松時再爆發，並將自己PB的2小時49分54秒時間推快5分鐘，長遠來說依然以奧運資格為目標。

司徒兆殷謙稱在幾位高手前不敢以「跑手」自居。（余俊亮攝）

司徒兆殷：還未定目標 先求全馬Sub 3

相對於前面幾位跑手，司徒兆殷雖然是渣馬半馬的本地冠軍，卻依然謙稱自己實在難以「跑手」自居，因為她覺得自己始終是一個「三項鐵人」，跑步不是強項，平日練游水和單車的時間更多。

三次半馬比賽經驗的她看似略為不足，但其實「粉紅大佬」的山賽和鐵人經驗十足，過去尤其習慣於攝氏30多度的南亞地區比賽為主，故面對今屆渣馬較熱的天氣，她反而有信心跑得比去年1小時23分29秒的時間更快。

至於柏林馬拉松，由於是她第一次挑戰全馬，故至今依然難以定下目標，她開玩笑說：「如果全馬是半馬的時間乘二，我應該可以跑奧運了；我還未知自己有多少能力，確實時間遲一點再定吧，但Sub 3依然是我會盡力實踐的目標，希望可以從黃芷銦身上偷師吧。」

魏賡、尹焯熙、黃芷銦和司徒兆殷將於今年9月出戰柏林馬拉松。（余俊亮攝）

柏林馬拉松從1974年開始舉辦，是國際田徑聯會（IAAF）認可的金級賽事，也是世界六大馬拉松之一，今年將於9月29日舉行。

由於它的賽道平坦、起伏不大，加上9月底的氣候與溫度舒適，令它被喻為「世界最快馬拉松賽道」，也是世界紀錄和世界冠軍的搖籃，當中包括了去年由「香港一哥」徐志堅跑出2小時24分43秒的成績，也是於該項賽事中誕生。