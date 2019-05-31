【01測試．越野跑】半透明越野跑鞋　雨天測試防滑度

近日天氣陰晴不定，難以安排時間走到郊野跑步和拍照。 幸好，測試今篇的產品當日，沒有下雨，能拍照又能跑，而且部分路面濕滑，正好測試鞋子的防滑能力。 結果是防滑能力很好，其他評測就要大家細閱文章了。

01測試

測試産品：Merrell MTL Cirrus越野跑鞋

測試內容：走於大帽山

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我跑於森中測試它。（梁鵬威攝）

簡介

MTL Cirrus越野跑鞋用MTL為名。MTL是Merrell Test Lab縮寫，這間位於美國的實驗室，專門研發新產品，Merrell新鞋要通過它研發，並經過運動員測試，才能推出市面。

這對越野跑鞋，鞋面是半透明的彈性網布，鞋頭和兩側略為加厚，再在鞋的兩側拉一條橡膠到腳跟，穿梭山嶺時穩定度大增。中底以兩種密度的EVA構成，鞋跟透過模壓和TPU物料製作，TPU的彈性介乎橡膠和塑料之間，協助跑者在快速下坡和急速轉彎時，增加後跟的支撐和防護能力，大底則是公認防滑性能甚高的Vibram® MegaGrip® 。

最後，它有一個較少聽到又重要的功能，就是抗菌防臭，越野跑時間很長，雙腳清爽舒適尤其重要。

嘗試過在山中奔跑。（梁鵬威攝）

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試後感

薄是我第一個感想，半透明的鞋面使它顯得更薄，它透氣度高，適合香港濕熱天氣。越野跑鞋要有很高穩定性，最初擔心穿它跑於山嶺會容易「拗柴」，後來發現它在重要地方都略為加厚，尤其兩側伸延到鞋跟的橡膠使扭傷機會減低。

中底則是另一種感覺，它中底厚度 15毫米，前後足差5毫米，不算最薄的快鞋，所以穿得很舒適，反應不俗。香港山野地質混合了硬地、梯級、泥地和草地等，MTL Cirrus越野跑鞋就有足夠能力應對它們。至於，抗菌防臭功能，我就未試過穿它走足全日，所以不敢妄下判斷，但走半日腳掌都沒有臭味。

按圖看清MTL Cirrus細節：

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