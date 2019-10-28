【跑步】黃尹雋破10公里港績不停步　「衝線後已想如何破29分」

等了15年，男子10公里香港紀錄，終由黃尹雋將之從三鐵界帶回長跑界。 由去年差5秒破紀錄，到今年終於如願，衝線之後，黃尹雋沒有激動，只想：「如何可以跑到29分？」 香港人能做的事還有很多，黃尹雋期望今季是他的「破紀錄之季」。

如果今屆香港10公里挑戰賽取消了，昨日就沒有新香港紀錄，不過黃尹雋深信新港績終歸會誕生。「今季希望打破不同比賽距離的香港紀錄，所以訓練計劃都以這個目標去部署。」黃尹雋去季也曾於港島10公里賽挑戰由前三項鐵人港將李致和保持的31分17秒的舊港績，但最終差5秒才破紀錄；回想那一仗，他坦言「好多位都做得唔夠好」，賽果固然失望，但他承認是「合理結局」。

今季捲土重來，從休息到訓練紀律，黃尹雋針對細節下苦功，昨日一戰他也下定決心，「賽前已視香港紀錄為目標，一開賽我就專注自己的配速，一直『跑自己』，昨日真的想破紀錄」。

黃尹雋於2019年香港10公里挑戰賽打破塵封15年的男子10公里香港紀錄，新港績為30分51秒。（田總提供）

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2019年渣馬，黃尹雋跑出2小時29分33秒，成為成績次佳的香港全馬參賽者。（受訪者提供）

黃尹雋中學時代是籃球員，升上大學才開始跑步，絕對是遲起步的一群。但他沒因此而降低目標，今年代表香港參加世界大學生運動會後，更思考香港跑手於國際跑界的位置。對於自己跑出30分51秒的新香港紀錄，黃尹雋說：「衝線之後，心情並不激動，我已經想如何可以跑到29分？其實香港人可以做到很多。」於香港跑手而言，30分鐘的確是10公里的關口，黃尹雋深信我們可以突破：「近年湧現許多出色的跑手，互相競爭互相進步，所以我的腳步更不能停下，要繼續跑出好成績。」

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世界大學生運動會越野賽，令黃尹雋思考自己於國際賽事的定位。（受訪者提供）

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