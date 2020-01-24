【跑鞋．01測試】藍白「幻影」新跑鞋　新鞋落地輕巧無阻礙

跑鞋測試又回來了，由於我只有一雙腿，不能同時測試多對跑鞋，所以將會梅花間竹地測試兩種產品，分別是跑鞋和太陽眼鏡。 第一篇有Reebok打頭陣，跑鞋是 Floatride Run Fast 2.0，第一次穿它，就為我帶來驚喜。

01測試

測試産品：Reebok Floatride Run Fast 2.0

測試內容：節奏跑和輕鬆跑，合共約30公里

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力 ***

反應速度 ****

舒適度 ****

透氣度 ****

重量 *****

Reebok Floatride Run Fast 2.0的前、後掌厚度不同，後掌厚8毫米。（區嘉俊攝）

簡介

第一代Floatride Run Fast被外國跑步雜誌《Runner"s World》選為2018年度最佳跑鞋，現在推出了第二代，就是今篇的主角 Floatride Run Fast 2.0。Floatride是一個系列，這對跑鞋屬於系列中的快鞋，僅次於只有100克的（US9）的Floatride Run Fast Pro。

它一大特點是輕，例如US9號的重量是205克，網布鞋面應記一功。薄薄的網面分成兩層，底層是藍色，外層是穿了很多細孔的白色網，所以很輕和透氣度很高。中底物料就是系列重點「Floatride Foam」，在緩震、舒適和回彈中找到平衡。橡膠大底就重視耐磨，所以抓地和耐用能力都高。

按圖看清Floatride Run Fast細節

試後感

第一次穿Floatride Run Fast跑，沒有穿新鞋的不適感，像與腳掌融合一起，讓我彷彿忘記要測試它的性能。當晚，我的訓練計劃是11公里節奏跑，所以配速不慢，抬腳略高。過程中感覺不到跑鞋的存在，可見物料夠柔軟和輕巧，而且沒有阻礙。它的緩震能力不俗，無論輕鬆跑和節奏跑，我的腳掌都沒有感到受壓和不適。

Floatride Run Fast的透氣度很高，簡直是為香港濕熱的天氣而設，在炎夏都可以應付速度課和比賽。與New Balance FuelCell Rebel相比，它的回彈力略遜一籌，但中掌感覺較實在和鞋面支撐更充足，估計Floatride Run Fast會更耐用。

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