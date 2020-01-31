【太陽眼鏡．01測試】視光師都讚好　意大利製太陽鏡不止適合跑步

上篇測試是跑鞋，今篇輪到太陽眼鏡，首次測試來自意大利的RUDY PROJECT，我的視光師朋友知道後，立刻讚它出色。 原來她都佩戴RUDY PROJECT的眼鏡跑步，所以本篇文章的介紹和測試，都有向她查詢資料。

01測試

測試産品：RUDY PROJECT STRATOFLY SP233947-0000

測試內容：數次晨跑

綜合評測 （5*為最優秀）

清晰度 *****

重量 ****

舒適度 ****

重量 *****

這一款是藍色鏡片，透光率19.2%在系列中算高。（區嘉俊攝）

簡介

意大利品牌RUDY PROJECT不止出太陽眼鏡，還出産聞名單車界的頭盔，所以有些太陽眼鏡款與頭盔是配成一組。單車是很高速的競賽項目，鏡片的清晰度又怎會低？這次測試的STRATOFLY系列，在意大利製造，鼻托用軟膠製成，可以自行調節角度，所以跑手鼻樑高低，都能與太陽眼鏡配合。

品牌的鏡片技術名為3FX偏光鏡片，重要功效是隔離引致暈眩的反射昡光，同時能增強可見光線的辨識度，及防止紫外光傷害眼睛。此外，它結合了HDR（高動態範圍）的過濾技術，所以對色彩的識別度提升了，讓視覺保持敏銳，運動和日常生活都能使用。對於有近視或散光的朋友，它有一大好處，就是設計預留了位置給跑手加鏡片。那麼近視的人都可以看得清楚。鏡片顏色都要注意，這一幅是「鐳射藍鏡」，透光率是19.2%，別的顏色透光率會有不同。

鼻托，兩邊可調教到不同位置。（區嘉俊攝）

側邊印上品牌名稱。（區嘉俊攝）

試後感

有沒有試過跑步時要望手提電話，要拿起太陽眼鏡才看得清楚？我試過很多次，皆因色彩和色調變了，試過看不清，甚至感到頭暈。這副太陽眼鏡沒有上述問題，架着細閱手提電話訊息亦無問題。抬頭一看，四周顏色都十分鮮明，與沒有佩戴眼鏡分別不大。

感光和色調鮮明，對單車比賽、越野跑，以至郊遊都很重要。色調不清，大家容易在凹凸不平的路面分不到高低，不慎扭傷。這副眼鏡大幅減少這方面的風險。最後，鼻托能自由調節，簡單實用，且重量很輕，方便長期佩戴和讓近視的人加裝鏡片。

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