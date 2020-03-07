【新冠肺炎．跑步】黃芷銦安然面對賽事取消　調整訓練為未來準備

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）不單止影響香港，全球長跑比賽都陸續取消，例如首爾馬拉松。比賽取消和跑班減少，但跑友不願停步，所以我們邀請了3名跑手，分享跑步心得。今篇有黃芷銦分享3項跑武漢肺炎下的跑步貼士。

黃芷銦在去年柏林馬拉松跑出2小時41分09秒的佳績，本來打算再於日本新潟半馬刷新個人最佳時間，誰料大會宣佈取消賽事，「之前報的香港比賽都取消，現在連海外賽事都取消了。沒辦法，接受現實，順其自然，有些事不是我們可以控制」。現在她回歸基本功，提升速度，詳情就要跟教練相討再決定。

黃芷銦每朝都會到體院練習。（資料圖片）

運動場早前暫停開放，黃芷銦就會跑街，「現在有GPS手錶，自己量度距離都好方便，只係街道路面凹凸不平，而且要閃避行人，所以跑緩跑徑的公園較安全」。黃芷銦提醒大家水機暫停，跑長課就要預先安排，「在公園兜圏可以自備水，放在一旁，但跑一來一回的路就要預先計劃好，何時跑去便利店購買」。

黃芷銦 3大貼士：

1）跑公園，例如梅樹坑公園和九龍仔公園。

2）調整訓練計劃，例如回歸基本功，改善基礎，為下季做好準備。

3）跑前安排好補水方法和時機，例如存放位置和跑步路線。

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