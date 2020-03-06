【新冠肺炎．跑步】周漢聶分享一個小改變　相同配速卻提升狀態

新型冠狀病毒（武漢肺炎）影響香港，也影響全球長跑比賽，遠至巴黎舉行的半馬拉松。香港的比賽取消和跑班都減少了，但跑友不願停步，我們邀請了3名跑手，分享跑步心得。今篇有周漢聶分享3項跑武漢肺炎下的跑步貼士。

周漢聶早前遠征美國參加1英里賽，以4分20秒打破香港紀錄，「成績可以接受，但我要在1500米賽事跑到3分56秒才滿足」。他說賽前數天睡眠質素和身體狀態一般，例如周三衝了10組100米，肌肉到比賽當日都未恢復。「全職跑手都難以在最佳狀態落場，但應該盡力調校到最準。我只是鬥心很強的業餘愛好者，做不到全職跑手」。

這名業餘跑手已回港練習，清晨約5時30分起跑，街道人流不多，所以不怕阻塞。他也會用身體和時間估算距離，例如，他以特定強度跑1分25秒，跑到夠鐘就停下，低頭一看，大約就是400米。「這種方法不是十分準確，但足夠了」。另外，他會跑一條400米斜坡，「今周跑8次，下周跑12次，再下周跑15次」，每周配速和休息時間一樣，就可以按序提升能力。

周漢聶3大貼士：

1）試用身體辛苦程度，估計速度和距離。

2）跑步時間影響人流，選擇人流稀疏的時間練習。

3）專題訓練，例如跑400米斜坡，配速不變，但組數持續增加。

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

按圖一覽運動抗疫知識：​

+ 6 + 5 + 4

【快活流動派】3月5-7日限定

睇完文章玩問答遊戲，答中一題即送500「01積分」！點擊進入

全新運動App「齊動 LetZ Goal」（下稱齊動）已在IOS及Android登場！立刻按此下載「齊動 LetZ Goal」，登記成為「齊動跑手」，綁Device、Sync數據，將運動里數變獎賞！即日起至3月8日，參加「搬家迎新挑戰」，跑3公里就可獲得1500分「01積分」；3月9日開始的獎賞第二波，獎品更包括Dyson個人空氣淨化風扇