行山與跑步不同，「閒閒哋」連走數小時是閒事，防曬用品更為重要，例如太陽帽和太陽眼鏡。今次就測試由植物纖維製造鏡框的NRC X1.Earth。

01測試

測試産品：NRC X1.Earth 太陽眼鏡

測試內容：行孖崗山至大潭水塘，路跑約5次

簡介

NRC太陽眼鏡於意大利製造，這款X1.Earth的鏡框用料是植物纖維，半透明的乳白色部分由植物纖維構成，所以系列命名為Earth，意思是讓跑手更貼近大自然。

這款植物纖維鏡框是品牌中最柔軟輕巧的鏡框物料，保持了植物柔韌生長、不易折斷的特質。

鏡片的透光度高，圖中可清楚看到鏡片後的石。（區嘉俊攝）

鏡片採用蔡司鏡片（ZEISS），且是新研發的「Super NYLENS 2.0」鏡片，在光暗不定的環境更有效處理濾光。鏡片顏色是漸變綠色，下半部對比度和亮度出色，多個角度都能保持視野清晰，鏡片亦可以更換。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

乳白色的部分是植物製成。（區嘉俊攝）

試後感

路跑時，我覺得X1.Earth很貼面輕身，架在臉上很穩定，快跑時不會左右搖擺。架上太陽眼鏡使用手提電話的人臉檢測（Face detection）功能，運作如常。觀看螢幕，與架上太陽眼鏡時畫面分別不大，閱讀訊息和轉換歌曲都很順利。

其他測試文章：

【跑步口罩】實測跑步專用口罩 只宜慢跑 快跑隨時缺氧︱01測試

【01測試】New Balance全新碳纖維板跑鞋 直路易加速跑彎要留神

上周四天氣良好，走上孖崗山測試這副太陽眼鏡，需要攀上1400級樓梯。上樓梯時，沒有因為流汗「走位」要扶正眼鏡。眺望赤柱美景，視野清晰，毋須脫下。

新冠肺炎疫情下，出外跑步要注意的8個重點：

+ 4 + 3 + 2

我習慣疾走下山，前掌未觸地已經踏出下一步，好處當然是快，壞處是容易看不清樓梯和石頭，較易跌倒。因此，我大多會脫下太陽眼鏡，避免因為濾光不佳而影響視野和判斷。

測試X1.Earth從孖崗山走到大潭水塘，一路順暢，我沒打算脫下，有點出乎意料，事實上這副眼鏡應付柏油路和山野路段皆游刃有餘。2020年快過了三分之一，行山氣氛有增無減，這副太陽眼鏡相當適合時常練跑和行山的跑手。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（3月27日更新）：

+ 4 + 3 + 2

承接「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

全新運動App「齊動 LetZ Goal」已在IOS及Android登場！立刻按此下載「齊動 LetZ Goal」，登記成為「齊動跑手」，綁Device、Sync數據，將運動里數變獎賞！