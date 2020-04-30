三對讓你一鞋走天下的全能跑鞋　能練能賽跑步最佳拍檔　︱01測試

自從記者撰寫「01測試」後，許多跑友詢問應買那對跑鞋好，這條問題實在一言難盡，經驗、體重、穿著目的等都會影響選擇，情願跑友直接問我「Nimbus」或「4%」好不好穿，有什麼優劣點。 為解答大家疑問，決定把跑鞋分類，撰寫成文章。今篇文章主題是「能練又能賽的跑鞋」，如果想一鞋走天涯，不妨考慮文中3款跑鞋。

Nike Pegasus：夠靈活可一鞋走天下

大概穿過5代Pegasus，最初覺得它中底較硬和鞋楦特別低，不算特別好穿，直至Pegasus 36和Pegasus Turbo就改觀。他們緩震依舊強，而且力量回饋大幅增強，無論間歇跑、節奏跑和比賽都有不俗表現。

以前Pegasus中底算硬，現在變得較軟，好處是更舒適，缺點是耐用度下降，中底會愈穿愈扁，引致回彈變弱。

【01測試・跑鞋】由1983年飛翔至今 50公里測試Pegasus 35

這款Pegasus 37將於5月推出，我對它有點期待。（Nike圖片）

跑友或會覺得Nike有碳纖維板的跑鞋推送力強，穿有碳纖維板的跑鞋落場比賽更好，不用穿Pegasus。我也認同，但有碳纖維板鞋的跑鞋推動向前為主，在凹凸不平、彎多路窄的路不及Pegasus靈活，所以如果屋企只能放一對跑鞋，我會選購Pegasus，不是有碳纖維板鞋的款式。

Pegasus系列大約每一年就會推一對新型號，下月就會推出Pegasus 37，它的中底會用React泡棉，前掌加入Zoom Air氣墊，不知效果會否與前代大為不同。

精挑細選10款跑鞋，附上評分圖，大幅減低買錯跑鞋機會：

+ 6 + 5 + 4

New Balance FuelCell Rebel：夠輕盈身輕跑手可選

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力 ***

力量回饋 ****

反應速度 ****

舒適度 ****

透氣度 *****

【01測試．跑鞋】回彈十足的FuelCell Rebel 擦地有聲如籃球鞋

【01測試】New Balance全新碳纖維板跑鞋 直路易加速跑彎要留神

近幾年，Nike在跑界的地位大幅提升，很多專業跑手都換上Nike跑鞋，不少牌子都被壓下去。New Balance卻推出多款定位不同的跑鞋，而且得到迴響，例如它第一對有碳纖維板的FuelCell TC就賣斷碼，可說是逆境自強。

New Balance FuelCell Rebel亦有特色，本文推介的3對跑鞋中，它的中底最有彈力和鞋身最輕，讓我跑得輕快。缺點是跑後要較長時間「回氣」才恢復彈力、下雨天抓地力不算強和鞋面支撐不算強。

鞋面薄丶鞋身厚是它的特點。（區嘉俊攝）

如果跑手體重偏輕，想買一對輕盈和力量回饋強的跑鞋，我會推介FuelCell Rebel。

ASICS GEL-NIMBUS 22：支撐強利重磅跑手

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力 ****

力量回饋 ***

反應速度 ***

舒適度 *****

透氣度 ****

【跑鞋・01測試】東京熱！ ASICS GEL-NIMBUS 22東京復刻版實測

NIMBUS系列該是ASICS實力最平均的跑鞋，不是抓地最強、最保護和最推送，勝在夠平均，能練能賽。它比Nike Pegasus和New Balance FuelCell Rebel重，中底保護和鞋面支撐卻是最強，所以反應不是最迅速，換來穩妥安全感。

輕量的單絲纖維工程網面鞋面讓足部更透氣舒爽。（區嘉俊攝）

我穿NIMBUS跑步，長課都有足夠支撐，重磅跑友大概會喜歡NIMBUS多於另外兩款跑鞋。

最後，要是跑友只能買一對跑鞋，強烈建議不要買有碳纖維板的跑鞋，皆因大部分都為比賽而生，設計限制了訓練，安全性不及沒有碳纖維板的跑鞋。

夏天快到，誰也想擁有脫掉上衣的勇氣，以下的腹肌冷知識，助你收出好腹肌：

+ 4 + 3 + 2

村上春樹不單是聞名世界的小說家，還是一名熱愛跑步的跑手，所以他的跑步語錄得到很多跑手共鳴，以下就有其中13句:

+ 9 + 8 + 7

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