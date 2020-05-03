黑仔跑手・四戰亞錦賽皆敗北　渣馬4屆冠軍的失落︱跑手接龍・114

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「厭食跑手」洪綽怡留給「黑仔跑手」黃子圖的話是：「你是一個天賦和努力兼備的運動員，繼續裝備自己，等待機會來臨，就一觸即發！」

我很「黑仔」又很幸運。黑仔在於2014至2017年，連續4年都在亞洲三項鐵人錦標賽與頒獎台緣慳一面，幸運在於那4年，我在渣打香港馬拉松賽10公里青少年組別4連冠。

香港三項鐵人水平在亞洲名列前茅，選手能在香港佔一席位，參加亞洲賽事都有競爭力。我是三項鐵人選手，跑步成績順意，三項鐵人卻欠缺具代表性獎項，心裏不是味兒，今次擔任「跑手接龍」主角，就分享連續4年出戰亞錦賽，4場賽事都敗興而返的經歷與感受。

2017年印尼三項鐵人亞錦賽， 黃子圖最後一年參加青少年組別。(受訪者提供）

三項鐵人需要轉項，第一項是游泳，接着踏單車，最後跑步。游泳很難分到高低，大多是一組又一組人上水，脫掉泳衣，就與上水時間相近的選手一起踏單車，輪流破風，節省體力；直至跑步才開始你追我逐，一決勝負。

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2014年，當時我15歲，首次代表香港出戰海外賽事，與頭批選手一起上水，踩車時卻未能輪流破風，因為我花了1分鐘才脫到泳衣，大概是冷得動不到手腳吧，只好目送第一批選手離開，未踩車已知爭標無望。賽後難免失落，不過第一次出外比賽當是見識，沒有耿耿於懷。

翌年，亞洲錦標賽（亞錦賽）在台灣舉行，我準備充足，狀態大勇，有十足信心在青少年組別爭冠。可是，運動員狀態像劍尖，愈銳利愈易折斷，我訓練時不幸拉傷臀部，又針灸又物理治療，都未趕及賽前痊癒，只好抱住放手一搏的心態落場。

2019年香港渣打馬拉松全場亞軍（圖），冠軍為身旁的孫鎮傑。（受訪者提供）

游泳過關、單車都過關，輪到跑步了，我曾是10公里和1萬米香港青少年紀錄保持者，跑步絕對是強項。可惜，腳痛了，望住最擅長的賽道，無法盡展所長，只好慢跑到終點，第12名衝線。

這一次，我非常失落，愧對來到台灣觀戰的父母，看到兩名與自己實力相近的隊友奪得冠軍和季軍，自己卻未能發揮力，在觀眾席上，更是傷感。

2016年，我考DSE，準備不足參加亞錦賽，同樣是第12名衝線，香港隊就勇奪冠亞季軍，沒有付出就沒有回報，所以心情輕鬆，一笑置之。

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那段時間，朋友建議我主攻長跑，也考慮過，但沒有踏上三鐵亞錦賽頒獎台，總覺得心有不甘，加上三鐵參加奧運機會較大，我又用三項鐵人訓練方式練跑，所以打消念頭。

2017年，最後一年在青年組了！我一定要在亞錦賽奪獎，證明曾經存在過！可惜，想，不一定事成，這是我最內疚的一場比賽。比賽當天，轉項到單車時，我、隊友與台灣選手略為落後於領先車群，3人輪流帶車才有機會追上。

2018雅加達亞運會得三鐵混合接力銅牌，衝線一刻十分難忘。(受訪者提供）

隊友領航力強，台灣選手卻不願破風，守在尾位，我倆只好輪住帶車，是我領得不夠快，拖累隊友未能追上前方。賽後，我帶住內疚的心情結束最後一次亞錦賽青年組別。

時日如飛，我現在是全職三項鐵人運動員。過去3年有起有跌，起是在亞錦賽U23組別奪得亞軍、亞運會更摘下男女混合接力銅牌；跌是2019年在U23日本亞錦賽「抄車」，肋骨痛了一個月，睡覺和呼吸都會痛。起跌本無常，歸根究底，還是自己實力不足，否則就無懼意外，難關都能衝過，所以我會做好自己，希望有朝一日能出戰奧運。

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