實測ALTRA Escalante 2　像五趾鞋卻比五趾鞋更強｜01測試

01測試

測試産品：ALTRA Escalante 2

測試內容：數次路跑，合共約25公里。

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力 ***

力量回饋 **

反應速度 *****

舒適度 ****

透氣度 ****

綜合評測：ALTRA Escalante 2（01美術製圖）

簡介

ALTRA跑鞋最大特點是鞋形根據腳板設計，簡單來說，就像我們在沙灘印上的腳印，前掌很闊，5隻腳趾位置還有5個小圓圈。這個設計名為「Footshape™️ Toe Box 」，容許腳趾放鬆，自然散開，不受擠迫就容易發揮力量，保持穩定。

另一個特點是計算過平衡的中底，盡量讓前、後掌都與地面距離都一樣，步伐落地時像赤足般自然。

這款Escalante 2有上述兩個功能外，外底都按腳的骨骼和肌腱描繪，讓腳更自然地彎曲和移動，為達到這個目的，中底材料下過苦功，物料很柔軟，使鞋能更快與腳一致彎曲，反應更靈敏。

按圖了解Escalante 2各個特質和看清細節：

+ 2

試後感

大家聽過五趾鞋吧？我覺得Escalante 2功能與五趾鞋相近，但保護較強。五趾鞋把腳趾隔開，物料又軟又薄，讓腳掌自由移動。

五趾鞋與Escalante 2共通點是腳趾至後掌都能隨心彎曲，讓腳掌自然郁動，不受跑鞋設計限制跑姿，所以細微肌肉參與更多，從而鍛煉細肌肉。

這類跑鞋不像「卓越」的跑鞋提供充足支撐和力量回饋，只提供基本保護，例如踏地時腳掌不會被地面磨損，皮膚不會灼傷。

個人感受，不想被踏地反作用力震傷腳，就不能依賴跑鞋，要靠肌肉力量承受反作用力。例如同樣跑10公里，穿Escalante 2跑後會比較疲倦，但鍛煉到更多肌肉，尤其是小腿較易痠軟。我不會穿Escalante 2跑多於10公里，以免過勞，情願穿得密一點。

五趾鞋與Escalante 2不同的是，後者保護性提高，要是我穿五趾鞋，相信跑6公里已太倦，不想繼續跑。

Escalante 2中底保護功能較強，腳與地面之間的連繫難免沒五趾鞋般強，失去了五趾鞋「迫」跑手用指定位置落地才不會痛的訓練效果，所以有利有弊。

它的外觀較笨重，但實際並不重，US9.5的重量是249克，中底十分柔軟，而且一定保護，讓我跑得舒服，我很喜歡晨跑時穿它。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（5月10日更新）：

+ 7 + 6 + 5

總括而言，Escalante 2是訓練用的跑鞋，跑者要運用更多腳部肌肉，尤其是足部。它沒有現今跑鞋流行的「推前」設計，快跑慢跑更靠自己，建議跑手多穿Escalante 2練習，藉此鍛煉肌肉，到比賽才換上推送力強的跑鞋，就可以節省體力，發揮得更好。

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+ 6 + 5 + 4

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