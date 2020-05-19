行山︱台灣情侶為打卡幾乎分手　香港有何處山野「情變黑點」？

早前台灣發生一宗「山界熱話」，有網民分享健身女教練專欣濃（Gina）ig story的Cap圖，內容是一名男子因為看到Gina登上「台灣五嶽」之一的北大武打卡靚相後，貿然帶女友前行，結果因為太辛苦，幾乎鬧得分手收場。 事後男子竟然因此而inbox Gina投訴，令Gina深感無奈。 然而當親身登入Gina的ig瀏覽後，卻發現或許別有原因……

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喜愛在個人ig分享行山美圖的健身教練專欣濃（Gina），分享了一段奇遇，話說她早前收到一名男子inbox投訴，稱他的女友看到Gina單攻（一日內來回）北大武山後，便嚷着男友跟她一起去，並揚言：「她是單攻我也要單攻。」

專欣濃（Gina）的ig圖片，按圖放大：

美女健身教練Gina這次分享單攻北大武山的相片後，引發一對情侶幾乎分手。（ig: gina00043）

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然而位於屏東縣泰武鄉的北大武，山頂海拔3,092公尺，跟香港第一高峰大帽山的957公尺比較，後者立即變成小山一座。北大武跟玉山、雪山、秀姑巒山、南湖大山合稱台灣五嶽，著名的雲海固然優美，但肯定是新手不宜的路程。

情侶路途上罵戰得幾乎分手後，男子竟然inbox Gina投訴（ig: gina00043）

那對台灣情侶走了4公里左右，女友在喜多麗斷崖附近時已經喊累，小休過後繼續走了2小時才放棄。然而行山就是這樣，即使放棄，還是只有靠自己走回市區。結果二人從早上5時走到晚上8點才下山，女友途中不但埋怨膝蓋痛，更不斷投訴Gina「沒有提醒粉絲這段路程有多遠」，情侶互罵幾乎分手。但最富戲劇性的是，男子事後竟然inbox Gina投訴，稱出post時應該跟大眾警告該山的難度，將責任怪在Gina身上。

Gina認為自己只是分享生活，不是教學百科；但我更認為，她發佈的其實是寫真。（ig: gina00043）

Gina對此感到無奈，認為自己只是分享生活，不是教學百科。

事實上，是難是易，每個人定義都不同，就算單攻北大武對體能極好的Gina來說不太難，對很多人已是壯舉。大家出發前，都要按自身能力蒐集路線資料。Gina稱未來會記得提醒大家，「北大武不是網美景點」，但強調這並非她的義務。

話雖如此，其實，瀏覽Gina的ig後，不難發現這個美女健身教練分享圖片的風格「毫不吝嗇」，分享的行山照大多「非常性感」，或許，眼見原來男友都是follower，這才是真正令這對鬧分手的理由吧。

Gina稱未來會記得提醒大家：「北大武不是網美景點喔！」（ig: gina00043）

香港都有很多知名的行山「打卡」熱點，看起來好像輕鬆又漂亮，但其實「暗藏殺機」。出發前還是先做足資料搜集以及衡量自己的能力，不要「人行亦行」地跟男、女朋友去，白白增加情變風險。

切勿「人行你又行」打卡點，按圖放大：

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