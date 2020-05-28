Nike Pegasus 37與前代大不同　前掌回彈倍增因一大改變︱01測試

每年總有些鞋款讓人期待，Nike的長青系列Pegasus是其中之一。它會持續改良，讓跑鞋設合練習需要，今次推出第37代，更加適合長課。前掌加了厚氣墊，與前作大為不同，目的都是讓跑手長跑長有。

01測試

測試産品：Nike Air Zoom Pegasus 37

測試內容：約50公里路跑，包括間歇跑、節奏跑和輕鬆跑

鞋舌設計特別。（區嘉俊攝）

綜合評測 （5*為最優秀）

緩震能力 ****

力量回饋 ****

反應速度 ***

舒適度 ***

透氣度 ***

簡介

Pegasus 系列誕生於1983年，1984年的洛杉磯奧運會女子馬拉松金牌得主Joan Benoit Samuelson從第一代穿起這系列，至今超過30年，見證Pegasus一代又一代的改良，並視為漫長跑步生涯的拍檔。

跑鞋持續推出至37代確實不易，持續改良就更難，Pegasus就做到了。近兩代為例，Pegasus 36的全掌氣墊，今回換成前掌氣墊，原因是品牌認為前掌是觸地回彈的主要位置。氣墊亦厚了兩倍，所以能量回饋明顯增強。加上改用耐力聞名的React中底，回彈和耐用度都提高了。至於，Pegasus 37其他特點，請看相片一併了解。

+ 7 + 6 + 5

試後感

Pegasus 37完全超出我預期。心想是Pegasus 36改良版，感覺超出預期，大有分別。36鞋面很軟，中底反應算快，穿來比賽都不失禮。這對Pegasus 37沒有上述特質，換來保護性提高、貼腳和較強能量回饋。跑手穿着Pegasus 36，勿以為必定適合穿起這一雙。

「開鞋」是Pegasus 37必要過程，最初中底太硬和鞋面太緊，跑鞋難隨腳形屈曲，多穿幾次就變得貼腳和較軟。究其原因，是中底用React物料，所以與之前測試過的Nike React Infinity Run一樣，中底偏硬，但耐用度很高。Pegasus 37鞋面較前代厚，相信都是為了配合提高了的耐用度。

提醒大家，Pegasus 37鞋型偏窄，與前代分別大，建議試穿後才購買，避免不合穿。

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我穿過它衝300米間歇跑，途中還加插加速，感覺是反應不夠快，觸地感弱，轉彎時有點危險。另一次，我穿它跑500米間歇跑，跑姿略為改變，集中抬腿，就感受到它的回彈力不俗，特別是加了氣墊的前掌，動作都變得流暢。其後，我用它來節奏跑和慢跑，感受到它緩震出色。我認為Pegasus 37宜慢課、長課和節奏跑，不宜短跑。

總括來說，Pegasus 37是一對實而不華的跑鞋，適合跑手默默耕耘儲里數，保護雙足，長跑長有。另一方面，它的鞋身很貼腳，跑手不喜歡緊緻鞋款，或擔心緊到中掌受壓，這一對就未必是最好選擇。

「01測試」有持續更新跑鞋評測評分，立即按圖了解（5月28日更新）：

+ 8 + 7 + 6

💡同場加映：瑜伽和普拉提很易混淆，按圖了解兩者不同之處💡

+ 4 + 3 + 2

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