港島行山︱快閃太平山三峰　進可攻退可守落雨也不怕｜Hikipedia

正所謂「夏天為大地帶來雨水」，每逢雨季都不知會遇到多少遍，計劃好的行山旅程，都因為天氣太差而取消。上星期本來打算走一轉飛鵝山，卻因為看到連日陰霾密佈，結果放棄，於是我們決定快閃一些「進可攻、退可守」的路線，即使路途上真的下出雨來，隨時有退路可走。 這就是雨季行山需要面對與準備的日常。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

行了這麼多年山，怎會未試過出發前陽光普照，走到半路卻風雲色變，最後狼狽跑離山徑，慘變「落湯雞」的悲劇呢？

汲取教訓，現在我們都學「精」了，一到夏天，不論陰晴，都必須準備基本的防雨裝備。總結以下5點，天陰行山前可以做的幾項防雨準備，準備好，再前往我們今次的目的地吧。

🌦️天有不測之風雲，陰天行山前如何準備，按圖放大🌦️

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雨季走太平山三峰 進可攻退可守

平日眼見天氣欠佳，轉車都轉半天的路徑，像西貢、東涌等，我們可免則免。相反，一些退路充足、鋪設平整的山徑，路程短、近市區，這樣即使下起雨來，也更容易全身而退，卻又過足山癮。

龍虎山路線資料簡介（按圖放大）：

剛過去的周未，我們選擇去熱門到極的太平山。相信香港人都對「山頂」都不陌生，山頂廣場、凌霄閣、盧吉道、纜車，都是自細讀書已經耳熟能詳的名詞，遊客區的印象根深柢固。其實太平山還有多條郊遊徑、健身徑和晨運徑等，而且都是保養良好的山徑，穿普通運動鞋都沒問題。

走向太平山的三個山峰：龍虎山、扯旗山和奇力山，三條都是可以從山頂廣場出發的輕鬆快閃行山路線。天氣好的話可以三峰全走，遇上天氣變壞再即時調整，進可攻退可守，一流！

近日天氣都是陰晴不定。

龍虎山這段路不難走，在山頂「龍虎亭」後方，可以一探百年歷史的軍事遺跡「松林炮台」，在上世紀初作為港島西防衛之用。路上綠樹成蔭，沿途有休憩處及涼亭，而且多為石屎路，由山頂廣場出發，以下坡路居多，輕鬆易走。

鋪設平整的山徑，非常易行適合快閃。

扯旗山路線資料簡介（按圖放大）：

高海拔552米的扯旗山，是港島第一高山峰，又稱硬頭山或爐峰，是太平山的主峰。遊人可從配水庫副峰遠眺扯旗山主峰，也可看到奇力山一帶的景色。注意扯旗山的主峰為禁區地帶，不能內進，但扯旗山這支標高處就在禁區範圍內，只能遠觀。小食亭後的水泥行車路可通往食水配水庫草坪，但電塔站亦為禁區。

若要到訪奇力山的標高柱，需走一條沙石小徑，下降坡斜度差不多45度，有一定難度。

最後就是奇力山，它是香港島第三高峰，雖然易行又易去，但相對前兩者，依然較少人拜訪。由山頂廣場出發，沿山頂道轉入加列山道，約30分鐘便能到達。這段路大部分都是沿馬路前進，平路居多，可說是毫不費力。

若只單挑奇力山，最輕鬆的方法就是乘巴士在加列山道下車，經過一棟棟億萬豪宅，很快就到達奇力山頂。注意若訪尋標高柱需走一條沙石小徑，下降坡斜度差不多45度，有一定難度。

奇力山路線資料簡介（按圖放大）：

雨遮全時間都是我上山的必要裝備。

是晴是雨 雨傘都是全時間的必須品

路徑安排好，然後就到裝備。由於我超怕曬，雨傘永遠都是我上山的必要裝備。除了遮擋陽光，下雨時一把遮也可以「救人一命」。為了減輕重量，我們只會帶一人限定的「自私遮」。背囊中亦會多放一件便利雨衣，就是玩水上機動遊戲時派發的那種。一來輕便，二來便宜，雨勢比想像中大時，亦比雨傘更有用，而且可以保暖。雖然是即棄雨衣，但一般情況下還是可以重用幾次，不浪費資源。

另一樣不可少的就是密實袋，將手機、錢包和電子用品等放在裏面，下雨便不怕弄濕，比花百幾二百元維修電話，防水袋更便利和有效。

天氣不穩，後備服裝的防水功能十分重要。

明知天陰陰 就要準備防水裝備

夏天行山，不少人都背心短褲上陣。平日我們兩個都是涼慣冷氣的OL，本身都是怕熱之人，不過上山時都會帶備一件薄風褸，以備不時之需。

但當出發前發現天色陰沉，風褸除要輕巧，更要考慮防水功能。即使不可能及得上雨衣功效，但也足以遮擋微雨，又可保暖。鞋方面，我比較喜歡有Gore-Tex防水技術的行山鞋，Kylie卻不是這方面的「粉絲」，因為通常防水的行山鞋透氣度較差，不過就算有Gore-Tex，也不代表完全不會濕腳，所以喜不喜歡就是見仁見智。

我們還有一個一致的習慣，就是每次上山都會多帶一雙襪，若不幸濕腳，行完山後用來替換，舒服很多。

天文台於今年三月推出「香港遠足路徑天氣服務」網頁。

養成出發前查天氣報告的習慣

最後，也是最重要一項：出發前要看天氣報告！即使沒有下雨，但有雷暴警告的話，我們也會取消行程。天文台今年三月已推出「香港遠足路徑天氣服務」網頁，提供本地主要遠足路徑，如麥理浩徑、港島徑等未來7天的天氣預報。只要在網頁選定路線、出發日期及時間，網站便會預測沿途每小時的天氣、溫度、濕度及降雨機率等等，出發前可參考。

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis