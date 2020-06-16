山系裝備︱隨時被你忽略的8件小物　行夜山保旅途平安︱體物寫志

上周末打風不成，卻變得又熱又焗，這就是香港的盛夏日常。 無論多喜愛戶外生活，頂着烈日遊走山野，怎麼準備充足都是煎熬多於享受吧。實在再受不了這種高溫的話，行夜山絕對是個有趣選項，尤其在「城鄉距離」超近的香港，行夜山本來就擁有「門檻相對較低」的先天優勢。 當然，行夜山自然有相應準備，才能保障旅程順利又安全。今次編輯推介8款夜山裝備和小物，部分更不時為人所忽略，希望這能成為各位出發前打點背囊小物的Check List吧。

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8款「Editor's Choice」行夜山裝備小物，按圖放大：

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Gentos LED Head Light

城鄉距離再近，走入山林後總沒可能依靠外來光源，所以行夜山首要的小物，一定是一個保證在原始環境仍性能良好的頭燈，以判斷黑夜中的路況，或任何特如其來的狀態。

考慮頭燈時，除了重量、流明度、防水等，它能否通過防摔測試亦非常重要。

Gentos LED Head Light只重75克，270流明度可射出68米的橢圓形光束，並有高光、中光、節能和暖白光的模式。它亦通過1米的耐摔測驗，在山野中運作較有保障，是每段夜山旅程的根本。

Gentos LED Head Light的重量只有75克，270流明度可射出68米的橢圓形光束。

Gentos RX-044D Rexeed LED Flashlight

不論日夜，每次上山都必須考慮應急方案。行夜山的話，除了頭燈，亦應帶後備電筒，以防頭燈失靈時亦有後備光源，否則遇上緊急情況，要麼摸黑而行增加風險，要麼只有坐着等天光，甚至等救援。

或許有人認為，在人人一部智能電話的年代，手機電筒亦可應急。可以的，但手機電源還是留作通訊為佳，緊急情況下也求救有門。雖然大家還是可按行程的實際難度衡量，但留一支不用「細細枝」的電筒，亦不過為背囊略增167克，當買個保險都好。

行夜山帶備後備電筒，以備頭燈失靈時，亦有後備光源。

mont-bell Alpine Thermo Bottle

人就是這樣犯賤，上山自討苦吃，白天被太陽曬得半死時，總會想來一罐冰凍飲料；反之行夜山「食完冷風」，就想感受溫暖的滋味。

mont-bell的保溫杯兼俱保暖及保冷能力，例如攝氏95度的飲料，6小時後約可維持攝氏80度；攝氏4度的飲料，6小時後約可維持攝氏8度，足夠走段平常的短途凌晨旅程。事實上，不論日夜，預充足水份補給，始終有備無患。

Coghlans Emergency Blanket

人在山野，即使是夏季，日夜溫差都可達攝氏10多度，遇上降雨的話溫差隨時更大。安全起見，最起碼要備用薄風褸。

但若衡量過行程距離、時間、難度等，還是不想額外佔用收納空間，鍍鋁的緊急保溫毯可說是應急方案最低下限。鍍鋁聚酯纖維布製作僅重43克，摺疊後極細小，卻有效反射身體的熱量；如果遇上比想像中大的雨勢，亦可擋風撥水。

Ultimate Survival JetScream Micro Whistle

意外，總是意料之外，總需要有Plan B。在緊急情況下，手機電量和訊號接收都不能保證，所以登山遠足時，最原始的哨子，始終是背囊內長期備用的應急小物。選擇哨子時，可考慮使用減少塵埃污垢積聚的無核設計，避免影響功能。

最原始的哨子始終是背囊內理應是長期備用的應急小物。

Coghlans Trek I First Aid Kit

並非每個行山人士都有急救知識，但人在山野，面對任何意外都只能靠自己，尤其行夜山，皮膚損傷只屬等閒之事，所以最基本個人急救包是必須品。一套Coghlans的Trek I急救便包含黏性紗、紗布墊、蝴蝶形傷口固定膠布、指關節用繃帶、碘酒墊、消毒紙巾等裝備，普通人輕微受傷亦能自理。

Coghlans的Trek I急救包足夠普通人自理輕微受傷。

Outdoor Research Ultralight Dry Sack 5L

其實不論任何狀況，平日行山我都習慣準備後備衣物，免弄得全身髒亂又一身臭汗，回到市區，影響他人自己也不好受。

反正需要袋子放好後備衣物，何不選用防水物料製作的？不同品牌的防水袋各有獨特技術和物料，喜歡Outdoor Research的Ultralight Dry Sack，是看中它的5升容量，填充後不佔背囊太多空間，一晚的行程來說，將後備衣物和部份小物放進去都已足夠。加上此防水袋的所有縫線都配上防水貼，加強抗水性能，遇上香港山野常見的霧氣，亦不怕令衣服和裝備變得濕淋淋。

Evernew Ultralight Folding Stick

平日行山，行山杖可以幫助平衡身體，尤其當身體累透或精神不振。若行能見度欠佳的夜山，行山杖就更重要了，幫助身體在原始與難以觀測的地面保持平衡，確保安全。

選擇行山杖，不外乎輕巧與適當的長度配搭。

Evernew的Ultralight Folding Stick採用7001鋁合金製作，堅硬輕巧。四段式I柄設計，桿身可按用家身高作105、115、125厘米的調整，摺疊起來後卻只有31.5厘米，方便收納。

行山杖助山友在能見度欠佳的夜山環境中，幫助身體保持平衡。

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