行山｜揭開網紅貓行山攻略　新手務必留意一個開展步驟

曾經看過一個解釋養貓人更喜歡用社交平台的研究調查，原因是相對容易帶出街的狗隻，愛貓人更難在「現實中」跟同好者組成一個社群，於是網上社交平台，就成為了他們分享「貓經、貓圖」的理想環境。 但其實貓出街真的無可能嗎？美國「山系網紅貓」Kitsune不但憑行山照吸引大量Follower，他的主人更在個人頻道上分享訓練Kitsune行山的教學心得，更用同樣方法，成功訓練Kitsune的妹妹Maneki。現在兩位「主子」已可神態自若地遊山玩水，帶貓行山實在不是夢！

新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

山系貓Kitsune和Maneki遊山玩水圖片：（按圖放大）

+ 41 + 40 + 39

山系生活是不少香港人的日常，但作為家中養貓的山人，有時看到別人領著愛犬暢遊山野，心中多少有點羨慕，心中暗嘆家中主子比較內向膽少，這些機會不是屬於我的。然而美國的「網紅貓」Kitsune卻證明了，帶貓行山其實也不是什麼不可能的夢想。

看多人都希望帶同愛貓一起行山。（kitsunesiberianforestcat圖片）

Kitsune是一隻灰色西伯利亞貓，本身並非孟加拉豹貓那類天性較「野」、性好外遊的貓種。而且據牠的主人所說，幼貓時期的Kitsune不但沒有現今身處戶外的圖片上展現的勇氣，甚至乎比平凡的貓都要膽怯，牠居住在待領的家時，同胎的兄弟姊妹都明顯比牠更有攻擊性，令Kitsune在貓群中像是「被欺凌」的角色。被領養之後，牠的性格亦跟任何家貓都一樣，待在牠的「領土王國」中快樂安逸地生活。

然而Kitsune的男女主人皆為山野愛好者，每逢假期都會出門遊歷。見到Kitsune經常自己留在家中，好像很可憐的樣子，於是燃起「不如訓練牠一起行山」的想法。

西伯利亞貓Kitsune本比很多家貓都膽怯。（kitsunesiberianforestcat圖片）

經過訓練之後，現今的Kitsune可說脫胎換骨，上山、踏雪、爬樹、追松鼠、甚至乎游水、跑到山路上最險要的地方，牠全都樂在其中；後來兩位主人多養了妹妹Maneki後，以同樣的方式從小訓練，結果兩隻本來平凡的貓，雙雙變成「山系貓」。

每逢兩貓出行，路上山友總會感到驚訝，總認為貓行山是一件很神奇的事，其實不過是幫助牠們習慣本能的簡單訓練罷了。於是Kitsune的主人亦希望以他們的例子，激勵更多愛貓人也嘗試一下跟自己的貓一起經歷山野的生活。日常除了分享遊山玩水的instagram圖片外，他們亦創立了個人頻道，分享他們訓練貓隻行山的方法和心得。

萬事起頭難，據Kitsune的主人分享，新手訓練愛貓的第一步，定必是令牠們在家中喜歡、習慣穿上牽引繩索走動的感覺。每次穿上牽引繩後，就用牠們喜愛的食物或玩具作獎勵，跟牠一起玩，令貓覺得自己在做平常事。習慣了在家中走動之後，才漸漸嘗試離家附近，較安靜的戶外走走，逐漸增加時間，盡量每天都重複這些練習。最重要還是要有耐性，循序漸進，習慣了基本活動之後才逐漸向山野進發，自然有機會令愛貓愛上山野生活。

Kitsune和Maneki已經成為真正「山系貓」。（kitsunesiberianforestcat圖片）

耍留意的是，為「主子」穿上牽引繩時，記得不要太緊，也不要太鬆，繩跟貓身之間要留兩隻手指空間。千萬不要忽視這個習慣，要是遇上大狗或其他緊急情況時，及時拉開愛貓才能避免悲劇發生。這類教學心得難以詳述，如果有興趣的話不妨登入「Kitsune Siberian Forest Cats」頻道參考，開展帶貓行山的第一步！

圖片及資料來源：kitsunesiberianforestcat

全新運動App「齊動 LetZ Goal」登場！按此下載，將汗水換獎賞！

💡💡疫情下跑步，出發前你要考慮的事💡💡

+ 4 + 3 + 2

💡💡德州醫學組織評估各項運動風險（按圖）💡💡

+ 6 + 5 + 4

💡💡德州醫學組織評估日常生活風險（按圖）💡💡

+ 5 + 4 + 3

💡💡疫情下做運動，你必須要注意💡💡