行山｜疫後要做山野馴獸師　香港多少山峰與動物有關｜Hikipedia

疫情再爆發，港九新界都有新增確診案例。雖說行山這類戶外活動，只要避開人流的話，感覺還是比較安全，但為人為己，我們決定減少出門，暫停行山。 （編按：本文為Hikipedia投稿，由《01體育》編輯）

習慣周末至少上一轉山，突然叫人在日常行程刪去這欄，周末變得清閒，覺得無所事事，不如先好好計劃以後的旅程，有沒有什麼有趣主題，待疫情好轉後實行。

6個計劃行山旅程心得：（按圖放大）

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每次出發行山前，都要做好資料搜集，規劃路線和上網「爬文」都是必須。如果有人依然覺得上到山開Google map定位就可解決問題，那就錯了。

身處郊野，Google map的資訊十分有限，即使主要山徑都有實景服務，但其實大部分的山徑，Google map都沒有標註出來。更有山友試過地圖上明明顯示通行的路，到了現場卻發現是一條私家路，或已被密林封蔽，真是信佢一成……腳步失靈。

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避開人潮就安全？算了，我們還是決定減少出門，暫停行山，多留家中。

所以我們規劃路線時，都會運用行山app，除了可在地圖設定起點、終點和打卡位，這些app不少是採用GPS定位，只要先下載地圖，就算在行山途中失去信號或用完數據，都可維持定位。加上地圖亦顯示等高線等資訊，電源充足的話，自然安心又放心。我們常用的行山app有Trail Watch、香港遠足路線等，費用全免。

Google map並非所有山路都有標示。

規劃好路線，是時候爬文。網絡上不少有心人為大家分享行山路線，除了山徑的難易度、風景評級，還有大量圖片。有些秘景位置比較隱蔽，單靠地圖顯示的路線未必找到，透過相片便更一目了然。

我們有不少次都靠山友的文章才找到打卡位，如在黃牛山的石天窗和黃牛石城、花香爐頂附近的十字星石室等。但要留意的是，分享者文中評級的「輕鬆」，是非常主觀的判斷，每個人能力都不同，未必可以作準，爬文時緊記「貨比三家」。

困難和輕鬆的定義，人人都不同。

山徑有難有易，「打卡」固然是不少人的動力，但選擇一條合適季節的路線亦非常重要。路線的長度、距離、路況當然要考慮，例如西貢的蚺蛇尖、雞公山就屬於中長途路線，途中欠缺樹蔭和撤離點，烈日下暴曬加上體能需求較大，冬天行或許沒太大問題，夏天出發就未必人人都能應付，我們都會避免夏日走這類路線。

相反，盡量行一些「三多」路線，樹蔭多、補給多、退路多，例如獅子山（除山頂一段）、飛鵝山便是不錯選擇。

本來我們計劃夏天走一些「時令」消暑路線。

時值盛夏，本來我們已考慮行走「時令」消暑路線，以瀑布、沙灘、林蔭系列，不過挑選路線時，卻發現不少山徑都已經去過不少次了。於是，我們想，不如嘗試定一些有趣的主題，例如……動物？

走訪以動物命名的香港山峰，實地考察山崗與名字的典故或聯繫，除了可以行行新路線外，以集郵心態用數月時間實現「任務」，好像可以為旅程增添趣味。

定下山野主題，走起來更有目標。

香港有什麼以動物命名的山呢？身為香港人想必立刻想起獅子山。Google一下，發現香港的山野命名實在千奇百趣，除了山友常見的水牛山、黃牛山、雞公山外，還有一些鮮有聽聞的，如鷓鴣山、白虎山、鹿山等等。雖然大部分山的名號都不明出處，但或許實地考察過後，自有頭緒。

搜着搜着，不知不覺已列好一份「香港動物山峰」的bucket list，待疫情好轉的話，就試試將他們逐一「收服」！

疫後我們的「動物山」bucket list：（按圖放大）

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兩個九十後女生，因愛上行山而發現生活其實不應只有工作；走過高山低谷，希望踏遍每一片山頭與道路，不追求成績，享受跑過城市的大街小巷。-The Hikipedia@Kylie & Avis