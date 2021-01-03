箱根驛傳｜駒澤大第10區「神逆轉」後上封王　青學大狂追奪殿

日本新年盛事「箱根驛傳」（箱根駅伝）次日回程賽事繼續由黑馬創價大學領先，這支首度成為種子的隊伍，勝在實力夠平均，一路維持領先優勢，第九棒四年級大師兄石津佳晃以歷代第四的成績奪得區間賞，他笑着將布帶交到隊友小野寺勇樹手上。 超過3分鐘優勢，滿以為小野寺可順利助創價大學首度封王，不料賽事在末段峰迴路轉。 衛冕之師青山學院，去程大失水準，僅以第12名衝線，回程展現強者風範，由第12名力追至第4名，雖敗猶榮。

幾乎沒有現場觀眾的箱根驛傳，沿途有點冷清，卻澆不息年輕人的熱情。去年憑着最後一區大爆發而取得種子權的創價大學，今年實力更上一層樓，首5區的跑手雖無人奪得區間賞，但成績全列前6名。

全隊去程以5小時28分8秒奪冠，帶着2分14秒優勢展開回程。緊隨其後的東洋大學，在第6區就被駒澤大學的花崎悠紀超越，花崎悠紀更在落山路段為主的第6區奪得區間賞，並快創價大學的濱野正樹1分3秒，迫近第1名。第7區，創價大學的原富慶季以第2名完走，創價大學保持領先優勢，駒澤大學守住第2名，但時間拉闊至1分50秒。

創價大學第八棒永井大育笑着將彩帶交給下一區的石津佳晃。（Twitter）

第8區，創價大學仍沒有任何選手奪得區間賞，這區的永井大育更以暫時全隊最差名次，第8名完走路段，第2名駒澤大學的佃康平抓緊機會，向前衝刺。奈何創價大學實力相當平均，累積的優勢，讓永井大育首名交棒到第9區。

創價大第9區四年級生石津佳晃跑出1小時08分14秒的佳績，不單奪得分區最快的「區間賞」，將優勢一下子拉開到3分19秒，同時亦是同區歷代第4最快時間，難怪他將彩帶交給最後一棒的三年級師弟小野寺勇樹時，兩人均笑逐顏開。

石津佳晃和小野寺勇意想不到，笑到最後的竟不是他們。

創價大第9棒石津佳晃將布帶交給最後一棒的三年級師弟小野寺勇樹時，兩人均笑逐顏開。（Twitter）

青學大回程報復式暴走

這邊廂創價大學個個笑住跑，另一邊廂首日去程大失準的青學大，個個回程跑手為面子齊齊暴走。這支對上5年4度封王的超級強校，一下子由第12位狂奔追上前列，回程成績一度冠絕眾校。

青學大跑手一個接一個發力狂追，不久已追上第4位，由於首日落後太多，衛冕已是無可能，不過三甲仍是有可能的目標。緊守第3位的另一強校東洋大學，面對青學大虎視眈眈，眼看快要三甲不保，只剩下最後一口氣苦苦支撐。

前文提要：箱根驛傳｜創價大首奪半程冠軍勝在穩定 青學大5區大落後難衛冕

【駒澤大如何奇蹟封王】（按圖放大）

+ 8 + 8 + 8

創價大最後一棒哭着衝線

鏡頭一轉回到正在領先的創價大學，小野寺勇樹笑着接過布帶隨即興奮地急奔，不料中途已經「出事」，動作「散晒」，並開始嚴重失速。第二位的駒澤大學三年生石川拓慎亦步亦趨，二人距離由3分19秒愈縮愈近，直到最後不足3公里處，石川已經追到，小野寺一度嘗試力拒對手超前，可惜徒勞無功。

石川越過小野寺之後愈跑愈順，近終點處有不少群眾圍觀，他順利以首名衝線，並以1小時9分13秒奪得第10區區間賞，駒澤大學以總成績10小時56分4秒奇跡大逆轉封王。創價大的小野寺勇樹捱住返終點，哭着以第二名衝線後立即倒地，要由醫護人員以擔架抬走。

【青學大追上三甲只差一步】（按圖放大）

第三位之爭十分激烈，最後一棒東洋大跟青學大鬥過你死我活，東洋大二年生清野太雅一度被對手追過，不過他以頑強意志力成功反超前青學大跑手，衝線後流下男兒淚。不止他在哭，第四名過終點的青學大選手也流下不甘心的眼淚。

駒澤大學封王後立即製作勝利海報。（Twitter）

今年箱根驛傳戰果峰迴路轉，創價大和駒澤大同樣實力平均，前者只因最後一棒「出事」，才將冠軍拱手讓予駒澤大。王者青學大一路由第12位追上第4，只差一點便能殺上三甲。

青學大即使首日去程失準，次日回程時間共5小時25分33秒，成績名列第一，後上能力實在十分驚人。駒澤大有奪得區間賞的石川「守尾門」，回程時間殺上5小時25分35秒，跟青學大亦只差兩秒。

【箱根驛傳最後成績】（按圖放大）

駒澤大學最後一棒石川拓慎領軍後上封王兼勇奪區間賞，領獎時十分風騷。（Twitter）

2020年賽事報道：

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