Nike Hybrid RN為混合訓練而生　跑跳推拉舉全方位無縫切換

全球近年興起了馬拉松式的混合運動，結合跑步、健身和多功能訓練，運動員需要反覆切換跑、跳、推、拉、舉等不同動作，既需要速度，也需要穩定；既需要緩震，也需要抓地，與早年單純的cross training訓練截然不同。

Nike Training當然不會在這一版塊中缺席，更促成了新系列Nike Hybrid的誕生，既能滿足跑鞋的輕快回彈，但亦能擁有傳統訓練鞋的穩定抓地。



世界不少混合運動參與者都選著Nike Hybrid RN，包括日裔美籍歌手米卡Mikah，都著用Hybrid RN進行高強度的跑步與舉重訓練。此外，由網球員轉型成混合訓練運動員的Fin Dearsly，本身身兼游泳教練、混合訓練運動員及教練的Sara Khalid，英國混合訓練運動員Laura Aryeetey，以及中國混合訓練運動員盤業進Jim Pan，都選擇Hybrid RN來訓練和比賽。

Hybrid RN的誕生完全印證了Nike研發Hybrid系列的初心：用性能創新與設計解決運動員的真實問題，為混合訓練的嚴苛考驗提供量身定制的裝備。

Nike旗下混合訓練賽世界冠軍級運動員Dylan Scott及Lauren Weeks亦有與Nike攜手在真實的競賽與訓練環境中，不為產品研發打磨與測試，為研發全方位提供意見。

Nike運動員、混合訓練賽世界冠軍Dylan Scott。

Nike運動員、混合訓練賽世界冠軍級運動員Lauren Weeks在研發Hybrid系統時提供了不少意見。

其中Lauren Weeks更一語點出一對專門運動鞋對混合運動的重要性：「混合訓練對一雙鞋的要求，比單純的路跑鞋高太多了。你在跑步和力量動作之間來回切換，穿一雙專為這兩者設計的鞋才合情合理。擁有一雙能承接所有考驗的戰靴，你就能把100%的專注力放在比賽和訓練上，而不是一直分心留意腳上的鞋。」

Nike運動員、混合訓練賽世界冠軍級運動員Lauren Weeks在研發Hybrid系統時提供了不少意見。

混合運動三屆世界冠軍Tim Wenisch近期亦加盟Nike，他向來以勤奮、熱情，以及數據化訓練方式聞名，並持續尋找方法提升表現。他堅持每天進步1%，呼應 Nike相信訓練能成為競爭優勢的理念。

三屆世界冠軍混合運動員 Tim Wenisch。

以往在健身房或賽場上，運動員總面臨選擇裝備上的兩難：傳統跑鞋雖擁有輕盈回彈與推進力，但在進行深蹲和負重推拉時，鞋底過軟會缺乏側向支撐，增加受傷風險；但若選專門訓練鞋，雖然抓地平穩，但鞋身偏重加上中底偏硬，長距離跑起來雙腳又容易疲累。

Hybrid RN系列，徹底打破非此即彼的「二選一」困境，運動員不必在「速度」與「穩定」之間妥協。

Nike Hybrid系列，徹底打破非此即彼的「二選一」困境。運動員不需要在訓練或比賽中途換鞋，也不必在「速度」與「穩定」之間妥協，研發出創新系統，並以其研發跑鞋的經驗及科技，研發了為日常訓練而生的Hybrid RN。

Hybrid RN是從零開始以Nike擅長跑鞋科技加上針對訓練動作設計出的劃時代鞋款。

Hybrid RN特別之處並非由現有跑鞋或混合訓練鞋（如Metcon系列）改良而成，而是從零開始以Nike擅長跑鞋科技加上針對訓練動作，設計出的劃時代鞋款。Hybrid RN搭載Nike獨家的ReactX泡棉，結合前掌配置的Air Zoom氣墊單元。這套配置讓你在進行跑步、跳躍或衝刺間歇時，享受順暢輕快、高回彈的腳感；同時在面對大重量深蹲、弓步蹲或推雪橇時，中底依然能提供紮實支撐，絕不在負重下受壓變形。

Hybrid RN為了應對頻繁的變換方向與橫移動作，鞋面結合了專屬的X型覆蓋包覆結構。

為了應對頻繁的變換方向與橫移動作，Hybrid RN鞋面結合了專屬的X型覆蓋包覆結構（X-shaped strap），配合輕質工程透氣網眼鞋面，帶來出色的中足鎖定感與透氣包覆。寬大的鞋底平台配合中足與後跟延伸的橡膠包裹，大幅提升落地時的抗扭轉力與穩定度，切換動作時亦無需分心去調整重心。

Hybrid RN外底採用了兩種不同配方的複合耐磨橡膠，在不同場地都能提供強勁穩固的防滑抓地力。

Hybrid RN同時針對混合訓練中常見的跑步機、人造草皮（Turf）及健身房橡膠地墊，Hybrid RN外底採用了兩種不同配方的複合耐磨橡膠，無論是爆發性推拉雪橇還是變向衝刺，都能提供強勁穩固的防滑抓地力。

Nike Hybrid新系列誕生，針對近年新興混合運動訓練，既能滿足跑鞋的輕快回彈，但亦能擁有傳統訓練鞋的穩定抓地。

Nike Hybrid RN 綜合訓練鞋現已於 Nike.com 及以下精選門店有售：

Nike（屯門市廣場/ 太古廣場/ 海港城/ 花園街19號/ 花園街76號/ 沙田新城市廣場/ 西洋菜南街/ 澳門板樟堂街）

https://nike.com.hk/product/IV5066-002/detail.htm

https://nike.com.hk/product/IV5066-101/detail.htm