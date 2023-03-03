行路Fantasy｜漫步尖東紅磡土瓜灣　感受香港數十年間無聲變遷

尖東曾經是象徵香港輝煌的地區之一，近年被拆的或是未被拆的各式招牌上都能看到看到大量的英文以及日文，是當時無數人夜間流連消遣的地方。不少舊式商場至今仍未被拆遷，雖然人潮不再，但仍保留着不少當年的風味，因此很多網民都稱每次來到尖東，都有「時光倒流」之感。

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今次散步路線，是從尖東地鐵站出發向西北方向走去，穿過紅磡地鐵站，然後沿着土瓜灣的馬頭圍道，最終到達牛棚藝術村。

整個散步過程連同拍照、吃東西、穿插其他小巷等等，約花費一個半小時，步行步數約為8460步。

由於全是平坦道路，加上早段靠近海邊，周邊建築物不算太高，是一條非常容易走的同時，又能感受到美好天氣的散步路線。

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信號山行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

離開地鐵站的一瞬間，首先矗立在眼前的是香格里拉酒店，舊式的建築風格與近年才起好的現代式建築大相逕庭，最簡單的方法就是走前幾步回頭看一眼。

說到尖東，如果不是喜歡紙醉金迷般生活的人，最大印象可能是這裏每逢聖誕節都會掛上溫馨動人的燈飾，可如今時節不對，時間也並非夜晚，但相信從照片中也能大概感受到那股氣氛。

除了近海傍的數間五星級酒店以外，其實最讓人有「時光倒流」感覺的，還是尖東區內富有時代感的舊式商場，不論是招牌字體、裝修燈光，都讓人想起過往曾經輝煌的八九十年代港產片。

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穿過科學館道走上行人天橋，由於剛好是放工時間，去往紅磡港鐵站的行人不少，途中亦會經過理工大學及紅磡海底隧道，可以看到從九龍過去港島的車道已經水洩不通。

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步行大概十至十五分鐘以後，走下天橋便會到達紅磡市區一帶。

隨着屯馬線開通，近年紅磡、土瓜灣、何文田及九龍城一帶變遷甚快，可以看到不少高樓已陸續拔地而起。

從蕪湖街轉入差館里，便會到達每年觀音開庫均會吸引大量善信前來紅磡觀音廟，筆者在旁邊發現一間不少人排隊的「林記小食」，其魚肉燒賣與坊間吃到的口感完全不同，似乎是自家製品，推薦一試。（聽說其魚蛋及腸粉亦相當受歡迎。）

走到這裏天色已開始暗下來，從家維邨轉彎便是漫長的馬頭圍道，可見馬路右側已興建了不少嶄新的豪華住宅，與這個舊區有點格格不入，不過再走一段路後，發現其數量比想像中多，不知道這裏的舊區面貌還能保持多久。

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在大概走到與漆咸道北交界位附近時，新式的住宅大樓開始變少，兩邊是一直排如同複製貼上的舊式住宅，但由於招牌清拆令的影響，這樣長的一條大街反倒顯得有些單調。

再走大概十多分鐘，便來到今次散步終點——牛棚藝術村。

牛棚藝術村的前身是馬頭角牲畜檢疫站，也就是牛隻的中央屠宰中心，不過由於用紅磚建成，加上設計開放，絲毫沒有屠場之感，而且此處出入自由，拍照基本上沒有限制，若是日間前來，天氣好時會是不錯的拍照打卡地點。

若果走到這裏還意猶未盡的話，旁邊便是土瓜灣有名的「十三街」。

「十三街」並不是一條正式的街道名稱，而是該處十三條街的統稱，由龍圖街、鳳儀街、鹿鳴街、麟祥街、鷹揚街、鵬程街、鴻運街、蟬聯街、燕安街、駿發街及鶴齡街組成，從地圖上可見格局非常整齊，名字起得相當有趣，亦是當地有名的車房街。

車房街固然沒有什麼值得觀看之處，其建築物也只是一些殘破得恐怕快要重建的舊式唐樓群，不過因為這種整齊的舊式唐樓群已買少見少，若是對這些唐樓有興趣的人不妨一看。而且在木廠街及九龍城道交界處，會看到其七彩繽紛的外牆，甚有特色，也可能是香港碩果僅存、日後難以再看到的景色之一。

「十三街」其實就是由舊唐樓群組成的車房區。

不過筆者認為「十三街」最特別的一個景點，是位於木廠街中央的一道頹垣敗瓦——東方紗廠。

嚴格來說它不算是什麼景點，純粹是2012年被清拆時，不知為何只留下這一道外牆，上面還留有草木，彷彿是仍在混凝土中努力掙扎的生命力，也算是土瓜灣這個舊區的一種寫照。

東方紗廠這塊廢棄外牆頗有特色，很可能會在短期內隨着施工而消失。

散步旅程至此告一段落，由這裏步行前往最近的宋皇臺站亦只需要十分鐘左右，當然宋皇臺附近亦有更多的古蹟等景點值得遊覽，而且地鐵站內也設有珍貴的文物展覽，可以作為最後一站，結束是次散步旅程。

路線：尖東>紅磡行人天橋>觀音廟>林記小食>馬頭圍道>牛棚村>十三街

時間：約1小時（連同停頓時間約1.5小時）

步數：8460

難度：1/5

時間／天氣：下午接近黃昏時份，陰天



整個散步過程連拍照、掃街等，筆者約花費一個半小時。（Google地圖）

行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執着，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

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