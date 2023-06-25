香港近兩成兒童過胖逾六成運動不足　靚景親子健步路線推介

「全港社區體質調查」早前公布調查結果，在8419個調查樣本中，包括426名7至11歲兒童，18.2%被介定為過重（包括肥胖），66.3%沒有達到世衛建議的體能活動量。成年人的表現亦不見得理想，53.7%受訪者同樣運動量不足，不達世衛建議標準。

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「全港社區體質調查」由社區事務委員會督導、康文署統籌，已經第三次舉行。今次調查的數據收集時間為2021年7月至2022年12月，共取樣9326個，最終有8419個樣子納入分析。

樣本分為三個年齡層：7至11歲兒童、12至16歲青少年及17至79歲成年人。在兒童組別，共有225名男童及201名女童受訪，他們平均身高為137.1厘米、平均體重33.6公斤、平均身體質量指數（BMI）為17.5。根據世衛年齡與性別的BMI參考標準，18.2%的香港兒童屬於過重（包括肥胖），更甚的是，66.3%兒童沒有達到世衛建議的體能活動量，即每周平均每天做60分鐘或以上中度至劇烈強度體能活動，但有84.4%兒童卻認為自己運動量充足，代表他們的認知與實際情況有極大落差。

調查其中一環是參與體育活動的障礙，頭三位是天氣差、功課太忙以及身心太疲累。

成人方面，同樣存在運動量不足的問題，合計53.8%受訪者不達標，若分開性別計算，49.3%男性及56.8%女性被評為運動量不足。

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