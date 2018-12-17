調查指港人買旅遊保險「臨急抱佛腳」　6成人出發前一兩周先買

聖誕大假臨近，相信不少港人都計劃外遊，但除了買機票、訂酒店，大家或許更容易忽略旅遊保險的重要性。AXA安盛調查發現，雖然大部分港人有購買旅遊保險的習慣，但就相當「臨急抱佛腳」，遲至出發前一兩周才購買，一旦遇上「打風」等突發情況，隨時無法受保。

近半港人無留意保障保障範圍

調查指出，有約48%受訪者表示買旅遊保時沒有比較其他保險公司，或者細閱保障範圍，亦未必留意到旅遊保險是否能符合行程的要求。不少港人亦對旅遊保存在誤解，例如有高達85%受訪者誤以為，旅遊保可覆蓋惡劣天氣造成的更改行程費用，但其實絕大部份旅遊保只能為旅程延誤而衍生的費用提供賠償。

胡劍雲（右一）稱，若然旅客太遲購買旅遊保險，或會無法應對颱風「山竹」等突發情況引起的影響。（文顥宗攝）

調查亦發現，62%受訪者於出發前一兩周才購買旅遊保險，更有1成人遲至出發前一至兩天才購買旅遊保，無法應對颱風「山竹」來襲等突發情況。

AXA安盛宣布，聯同滙豐推出升級版「旅遊萬全保」，醫療保障增至500萬元，個人意外保障額亦增至200萬元，並覆蓋行程延誤造成的另購交通票費用，最早可於旅客出發前90天購買。AXA安盛一般保險零售業務主管李劍雲透露，由於保障範圍擴大，保費亦作輕微上調。