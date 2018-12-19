香港人消費有幾瘋狂？　有人1年搭千次Uber　用超過600次優惠

香港人一向精明，就連搭車都精叻過人。Uber發表2018年年度報告，有香港人一年內乘搭Uber接近1,000次，同時亦有香港人一年內使用了超過600次優惠代碼！

該名優惠達人一年內使用超過600次優惠代碼，共節省7,758元。另外亦有人一年內介紹了超過500名新用戶，可謂相識滿天下。

人人開OT 晚上8點後中環多人搭

香港人「Work Hard, Play Hard」，從Uber數據都感受得到。原來中環、鰂魚涌及觀塘這些上班地點，Uber在晚上8時之後經常載滿上班族，可見大家都忙於開OT而遲了放工。

放工遲，上班要準時。今年9月颱風山竹襲港，9月17日星期一全港交通癱瘓，巴士站排滿人龍。當日為求盡快上班，有不少人使用Uber服務，乘車次數僅次於10月16日港鐵（0066）大故障以及1月1日元旦日。

香港人最喜歡去旅行，就連香港國際機場，也是Uber香港熱門搜尋地點的首位。（路透社）

機場成最熱門搜尋 有人1年來回近250次

工作完了，當然要放大假。原來香港人最喜歡搭Uber去機場，機場成為Uber最熱門搜尋地點，有人1年乘搭Uber來回機場接近250次！以日子計算，這名乘客應該是5天工作的機場員工，而且今年少放假，日日搭Uber上班為大家服務。

放假出走，香港人也常用Uber。港人在外地用Uber乘搭了7,599,925公里旅程，相當於來回香港飛往倫敦791次。

有人在Uber Eats落單430次 每日1杯咖啡

該公司亦有Uber Eats餐飲服務，2018年用戶增長1倍。有1位超級用家，1年內落單超過430次，最喜歡吃廣東菜，而且平均每天點一杯抹茶拿鐵或咖啡。

另有1名超級用家，今年在Uber Eats消費高達8萬元，是最高消費力的用戶。

至於香港人最喜歡叫什麼食品？不如看看以下排行榜：