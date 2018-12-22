疑不滿連番加息　《彭博》﹕特朗普或向鮑威爾講：You are fired

美國總統特朗普有機會向聯儲局主席鮑威爾講其名言，「you are fired」？據《彭博》引述4名消息人士指出，隨著美股持續下跌及聯儲局連番加息，特朗普對鮑威爾的不滿加深，並正討論撤除鮑威爾職務。對於《彭博》的報道，不論是白宮或是聯儲局發言人，均不予置評。

報道亦引述接近特朗普的顧問指出，不相信特朗普會撤換鮑威爾，並期望在假期過後，特朗普對鮑威爾的怒氣可以消除。另有部份特朗普的顧問已力勸，指出撤換鮑威爾屬災難性的行為。

顧問已向特朗普指 炒人會釀成災難

其實不論是公開或是私底下，特朗普已對鮑威爾的工作大肆批評，指出對方在調整息口的步伐過份進取。報道又引述消息人士，特朗普在過去數日，已私底下多次談及要撤換鮑威爾。

報道指出，目前尚未知悉特朗普是否有權撤換聯儲局主席；又引述賓夕凡尼亞大學的學者著作指出，按相關法例，美國總統可以撤換聯儲局理事，而非主席，可是聯儲局主席卻同是理事之一。究竟總統是否可以「炒掉」聯儲局主席？在法律上似乎是相當含糊。

報道又指出若最終特朗普宣布炒掉鮑威爾，將會破壞聯儲局的獨立性，並且會影響投資者對中央銀行的信心。

特朗普多次表示不希望聯儲局加息

鮑威爾在今年2月接任聯儲局主席一職，上任後已宣布加息4次。在今年6月，聯儲局宣布年內第二次加息後，特朗普開始對鮑威爾加息決定有意見，而且語氣日益強硬，惟白宮官員多次表示，特朗普只是發表個人意見。

聯儲局在本月18至19日舉行議息會議前夕，特朗普再次就對息口走勢發表意見，並於《Twitter》上發文，指出出席議息會議的官員及理事在作出另一個錯誤前，請看看《華爾街日報》的評論版，不要再讓市場陷入欠缺流動性，反映出其本人不有望當局再宣布加息等緊縮性措施。而白宮經濟顧問納瓦羅亦對利率發表意見，希望明年不再加息。