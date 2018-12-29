歐盟計劃禁止棕櫚油用於交通燃油　印尼揚言發動貿易戰

歐盟計劃逐步停止在交通燃油之中使用棕櫚油，引來印尼及馬來西亞貿易保護主義的批評，兩國更聲言會報復。

全球近年關注棕櫚油行業大量砍伐森林，令東南亞熱帶雨林出現危機。

《CNBC》引用世界自然基金會（WWF）的聯盟機構Eyes on the Forest數據，印尼最大島嶼蘇門答臘過去31年間，失去了56%天然森林面積。

該機構表示，棕櫚油產業是該島嶼熱帶雨林消失的最大因素。

歐盟決定逐步淘汰 法國挪威先行

法國及挪威11月已開始減少使用棕櫚油，是首批採取行動的國家，但兩國的行動惹怒了東南亞多國。印尼、馬來西亞等國家，近年因發展棕櫚油產業而帶動了經濟增長，兩個生產了全球超過80%棕櫚油。

法國及挪威率先行動，沿於歐盟在今年6月決定，從2030年開始逐步在交通燃油之中淘汰棕櫚油成份，這樣做是要配合轉用可再生能源，全面淘汰汽油車。

棕櫚油從棕櫚果實提煉而成，是較為低價的油脂來源，廣泛用於食品及其他日用品之中。（路透社）

馬來西亞強烈譴責 稱違反自由公平貿易

《馬新社》引述馬來西亞初級產業部長表示：「這是一個最不受歡迎的決定，違反自由和公平貿易原則。法國議會的投票結果令人震驚，應該受到強烈譴責。」

《日經亞洲評論》則報道，印度政府多次威脅會報復歐盟，貿易部長甚至曾表示要發起「貿易戰」。

棕櫚油便宜而且多用途，經常時在食品之中出現，亦廣泛用於清潔用品。

世界多個熱帶國家，近年都廣泛種植棕櫚樹，部份種植場砍伐原始森林，危害自然生態。（路透社）

惠譽：棕櫚油行業可持續發展聲譽不佳

惠譽最近一份報告就提到：「棕櫚油產業的最大風險，是可持續發展紀錄不佳，以及在已發展市場有負面聲譽，均會影響未來需求。雖然有些大型種植園正改善可持續發展紀錄，但我們注意到，全球棕櫚油產業的名聲沒有改善。」

而大型食品及飲品公司正轉為採購可持續發展的棕櫚油，對於一些未能遵守可持續發展標準的企業來說，壓力愈來愈大。