內地電子商務法1月1日實施　微商、代購大變天

2019年1月1日，中國將會實施電子商務法，早幾年十分盛行的微信商戶、代購等，都需要登記及納稅。

個人代購、朋友圈微商、直播賣物均要註冊

新法例規定，透過互聯網等訊息網絡從事銷售商品或者提供服務，無論是個人還是組織，包括淘寶、京東等平台上的代購，微信朋友圈的微商，以及網絡直播平台中出售東西的主播，都屬於電子商務經營者。

沒有中文標籤奶粉 一律不得在網上銷售

上述人士都要取得採購國和中國雙方的營業執照才能營業，亦需要繳稅，違規最高罰款200萬元人民幣。

這項規定完全改變一些個人代購或銷售的網上生態，特別是有一條文，規定沒有中文標籤、不是國家認監委認證工廠生產、未獲取配方註冊證的嬰兒奶粉，不得在網絡上銷售，可說是斷了不少代購的財路。

2019年1月1日起，如果奶粉在未核准的工廠生產，或包裝沒有中文標籤，就不能在網上銷售。（新華社）

美國代購：海關查驗頻繁 快遞公司不送

《每日經濟新聞》就訪問了一些代購，有在美國從事代購的人表示，「已經做好失業的準備」。他表示：「從8月電子商務法出台後，同行間就有各種疑慮的聲音出來，而現在臨近年底，明顯感覺海關查驗變得頻繁了很多，而且很多快遞公司也選擇暫時停運應對，生意難做了很多。」

日本代購：需要加價以抵銷成本

加了稅之後，代購的商品價格會與市場價格差不多，消費者從代購買貨的誘因就大大減少。

而有日本商品代購者表示，由於自己在日本居住，兩邊註冊沒有太大難題，只是到時候商品要加價以抵銷成本。