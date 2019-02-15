【中美貿易戰】習近平：會談取得階段性成果　冀下周達成雙贏協議

一連兩日在北京舉行的中美貿易談判，在今早結束。其後國家主席習近平於人民大會堂，會見包括美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），及財長姆努欽（Steven Mnuchin）等貿易代表團。同時副總理劉鶴及外交部部長王毅，均有參與。

習近平指出中美關係是當今世界最重要雙邊關係之一，又指出保持中美關係穩定發展，符合兩國人民利益。今次雙方磋商已取得重要階段性成果，希望下周雙方團隊將於華盛頓繼續見面時，再接再厲，能推動達成互利雙贏的協議。

習近平稱願以合作解決經貿分歧

習近平指出，去年12他與美國總統特朗普在阿根廷會晤，達成重要共識，雙方要共同推進以協調﹑合作﹑穩定為基調的中美關係。希望雙方團隊能按照他與特朗普確定的原則及方向，加強溝通﹑聚焦合作等，推動中美經貿合作及兩國關係健康發展。

他又指出自去年12月以來，兩國經貿團隊開展密集及有益的磋商；以往亦曾多次提及，雙方無法離開對方，「合則兩利﹑鬥則俱傷」，合作為最好選擇。對雙方在經貿分歧及摩擦問題，中方願意合作方式加以解決，推動達成雙方都能接受的協議。

美方代表團：願與中方合作爭取達成協議

萊特希澤及姆努欽則轉達特朗普向習近平的問候與祝願，又指出雙方貿易關係是非常重要，過去兩日雙方已就共同關心的經貿問題，進行深入討論，在重要及困難的問題上取得新的進展。縱使仍有不少工作，惟美方抱有希望。

兩人又指出，在下階段美方團隊願與中方團隊一道，密切溝通﹑抓緊工作，爭取達成符合雙方利益的協議。兩人亦指出特朗普十分敬重習近平，期望能與對方保持密切溝通。