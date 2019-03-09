日本旅客大幅增加　為何景點集體加價？

近年日本遊客大增，各景點都逼滿人，入場費應該水漲船高，不愁收入，但近期不少景點都加價，為甚麼會這樣？

《日本經濟新聞》指出，不少知名景點都將會加價，當中包括4月加價的島根縣堀川遊覽船、秋季向遊客收入場費的茨城縣偕樂園，10月上調入場費的兵庫縣淡路農場英格蘭之丘，以及明年1月加價的長野縣松本城。

此外，東京新宿御苑將於3月19日上調入場費，是1994年以來首次加價。

以新宿御苑為例，過去5年入場人數升了1倍，為何還要加價？

配套不足 新宿御苑欠外語標示

報道指出，原來日本景點訪客雖然增加，但配套不足。新宿御苑內的標示大部份只有日語。此外景點亦缺乏會外語的人手，2018年新宿御苑就爆出，有員工因為不懂說外語，沒有向外國遊客收取入場費，估計損失數千萬日圓。

松本城2020年1月開始加價，門票由410日圓上調至700日圓。（視覺中國）

維護費上升 人手短缺成困擾

各地的景點也面臨類似情況，因於訪客大增，要加設不同語言的指示牌，而訪客增加也令設備老化，維護費用亦上升。

而堀川遊覽船則面臨人手短缺及燃料費上升的困擾，已經連續兩年虧損，乘船費4月起從270日圓大增至1,500日圓。

會增加活動 提高各景點魅力

有意見擔心，費用大增會令到遊客卻步。管理新宿御苑的日本環境省自然環境局表示，希望透過晚上點燈等方式，提高遊客的滿意度。

而日本三大名園之一偕樂園將會收費，茨城縣知事大井川和彥亦表示，要致力提高偕樂園的魅力。