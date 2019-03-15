【匯市解碼】英鎊穿10算機會不再　專家籲趁回吐分注吸納

英國脫歐僵局未解，距離3月底脫歐限期僅餘不足2星期，幾乎確認在限期前離開歐盟是不可能的任務，下個關鍵落在歐盟會否通過押後脫歐及延長的長度。 英鎊走勢則持續波動，國會周三否決「硬脫歐」選項後，英鎊一度急升2.3%，兌元曾觸及1.3381美元這9個月高位。不過在英歐關係仍存多項變數的情況下，鎊匯由高位回落，兌美元回落至1.33以下，兌港元則在10.4附近。 脫歐陰霾下，英鎊會否再下探低位，甚至兌港元再度失穿10算關？東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆指，英鎊兌港元穿10算的可能性不大，港人可見回落時視乎需要分注吸納，料10.2算是短期支持位。

英國原定3月29日正式脫歐，惟國會本周一連三日投票，先在周二（12日）否決英國首相文翠珊的修改協議，翌日（13日）又排除英國在任何情況下「無協議脫歐」，到周四（14日）再通過支持向歐盟尋求延遲脫歐，令限期前脫歐的可能性已不大。

脫歐進程的下個重要日子，是國會下周三（20日）第3度表決文翠珊的脫歐草案，但草案絕大機會又是「舊瓶舊酒」，意味議員不會轉軚。文翠珊就說，如果草案獲得通過，她會在周四（21日）的歐盟峰會上提出，要求短暫延期至6月30日，否則可能要求歐盟准許更長時間的押後。屆時英鎊匯價又有機會因脫歐進程而波動。

身在千里之外的香港投資者，亦有機會受到英鎊匯價波動影響。由於香港有不少上市公司如長和（0001）在英國有大量投資，英鎊匯價對公司產生匯兌損益，早年英鎊兌美元及港元大幅貶值，對上市盈利帶來影響，股價難免受拖累。

英國下議院以312票贊成、308票反對的四票之差，通過由議員提出拒絕無協議脫歐的修正案。（路透社）

葉澤恆：押後時間愈長愈有利談判

英國脫歐進程仍然懸而未決，英鎊前景如何？東亞銀行高級外匯市場策略師葉澤恆表示，英國議會僅通過押後草案，但脫歐草案仍未通過，未能消除市場憂慮，故英鎊未有明確方向，只是在波幅之間的上落。

下周四歐盟召開峰會，將決定是否通過押後英國脫歐以及延期長度，葉澤恆認為押後時間愈長，就愈有利脫歐談判，另外又預期在5月份舉行的歐洲議會選舉，英國不會允許參與其中，意味議會內將欠缺聲音，未來歐盟政策亦不會偏好英國，有機會對英國經濟有影響。

葉澤恆認為，英鎊兌港元難以跌穿10水平。（視覺中國）

英鎊兌港元短期支持在10.2水平

赴英旅遊或留學的港人關注鎊匯走向，葉澤恆預期，英鎊兌港元在10至10.7區間上落，若匯率回落至10.2水平，投資者可視乎個人需要或使用時間分注吸納，料這是短線支持位。

他預計，英鎊兌港元不會「穿10」，但仍要密切注意脫歐事態發展，若歐盟定下英國押後脫歐的期限相當逼切，如只有數星期或更短時間，而英國國會最終還是未通過任何協議，「硬脫歐」風險便會增加；另一最壞因素是文翠珊下台，脫歐議程陷入無人駕駛狀態，否則再穿10算可能性不大。