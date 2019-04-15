【搵工指南】財務和會計界人才好渴市　有3大熱門職位

今年本港最渴求的三大熱門財務和會計職位是什麼？有調查指是財務經理、財務會計師和財務規劃與分析經理。

最新發表的Robert Half 2019年薪酬指南顯示，香港財務和會計界因欲抓緊中國「一帶一路」倡議帶來的機遇而需增添人手， 那些具備熟練專業技能者更是目標所在。因此，本港在這方面的商業投資增長亦特別帶動了市場對財務經理和會計師的龐大需求。

財務和會計界 技能短缺問題持續

結果在這股招聘熱潮下，財務和會計界的僱主仍得面對持續的技能短缺問題。事實上，Robert Half的獨立調查發現，近四分三(72%)香港CFO表示現時難以物色合資格的財務和會計專才，並有多達75%受訪者預料未來5年將更難聘請合適的人才。

Robert Half 香港執行總裁 Adam Johnston 指出，香港財務和會計界的薪酬增長在過去12個月來一直保持穩定，加薪主要是為了彌補通脹。與外國公司相比，中國企業的初級財務和會計專業人士人手不足而成了推動業界薪酬穩步上升的一大因素。本地營運 (onshoring) 是原因之一，越來越多企業正在物色優秀的本地人才來填補這些初級職位，加上「一帶一路」倡議推動了本港的商業投資並促使企業增添員工人數，Robert Half 預計未來12個月中國企業對財務和會計的初級和增值職位需求仍然持續。

調查指，香港財務和會計界因欲抓緊中國「一帶一路」倡議帶來的機遇而需增添人手。﹙林振東攝﹚

Adam續說，雖然香港財務和會計僱主可以繼續以具吸引力的薪酬和福利待遇來吸引和留住頂尖人才，但培訓和發展也是招聘主管在人才爭奪戰中取勝的關鍵。隨著財務和會計界的傳統職能越來越趨向數碼化，企業需要找機會提升現有員工的技能，為邁向數碼化未來作準備。

三大熱門財務和會計職位的調查發現如下︰

財務經理 (Finance Manager )

目前，市場十分渴求那些能夠應對駕馭日益複雜商業市場的財務和會計專才，而那些可以領導公司應對波動不休、瞬息萬變的商業環境，以及新興數碼化工作間的財務經理亦炙手可熱。超過四分一﹙27%﹚的CFO表示，財務管理是業內最難物色熟練人才的主要範疇。

財務會計師 (Finance Accountant)

儘管財務和會計界的市場環景變化不斷，新科技亦對工作環境帶來影響，但任何公司的實質經營問題仍保持不變，因此市場對資歷豐富、精通會計和財務實務，並能夠為企業提供可靠經濟分析和跨部門財務情況更新的財務會計師十分渴求。問題是，接近三成(29%)CFO認為難以聘請到這方面的合資格人才。

財務規劃與分析經理 (Financial Planning & Analysis Manager)

財務規劃與分析經理具以充分資訊作出明智商業決策的才能，因此成為了數碼化工作場所的熱門職位。然而，技能短缺的情況仍然持續，並有超過四分一(28%) 的CFO認為難以物色這方面的熟練人才。深明數碼化如何改變機構的營運，並能夠預測新科技將如何影響企業收益和支出的專業人士，在整個2019年都會是市場渴求的人才。