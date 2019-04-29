積金局推平台增強積金收費透明度　鄭恩賜：打工仔可「用腳投票」

為增加強積金計畫收費的透明度，積金局今日推出「四合一」的一站式強積金基金平台，包涵收費基金列表、基金表現平台、收費比較平台及預設投資基金列表。

積金局機構事務總監及執行董事鄭恩賜表示， 推出平台後， 市民可以通過比較去了解不同基金的收費以及回報，從而作出選擇，形容投資者是可以「用腳去投票」。 不過佢亦提醒，要與同類型基金作比較，因即使是同樣的股票基金，主動式與被動式之間的費用差別也有一段距離。

至於平均基金開支比例亦創新低，由2007年的2.1%月至今年3月底的1.52%，下跌28%。鄭恩賜相信，平台推出後可創造減費空間，受託人可通過平台，去比較其他「行家」的收費，從而檢視自己的服務，與其表現及客戶的預期是否成正比。至於會否出現減價戰，他則不作評論，只表示見到整體收費趨勢是向下跌。

鄭恩賜相信，平台推出後可創造減費空間。（梁鵬威攝）

投資回報與基金收費非正比

不同強積金計劃管理費有較大差異，鄭恩賜相信，與投資規模、基金特色及投資策略不同及營運模式等因素影響，其中差異最大的行政、受託人及保管人費，最高可達1.6%，最平則可低至0.25%相差超過6倍。

至於投資回報與基金收費亦非正比。他指出，10年期最高回報股票基金，投資管理費由0.25%至0.9%不等，相反10年期最低回報股票基金，則達0.33%至1%。假設市民每月分別投資1,500元於個兩個同類型基金，管理費分別是0.5%及1.5%，扣除管理費前回報每年為0.5%；40年後比較，兩者相差將約53萬元。

鄭恩賜（圖左）表示，年內將向受託人了解基金收費水平水平，和要求收費較市場高的受託人，檢討個別基金管理費。 （梁鵬威攝）

強積金累計回報逾2500億元

鄭恩賜又表示，年內將向受託人了解基金收費水平水平，和要求收費較市場高的受託人，檢討個別基金管理費。 他表示會先了解受託人基金的實際運作。至於若果受託人未有理會局方的要求，鄭恩賜表示，以過去經驗去看，受託人都願意與各方合作。

另外，截至今年3月底止，強積金淨資產值達8,933億元，總淨回報2,525億元；年率化回報率4%, 高於過去10年平均1.8％的通脹率。

至於政府推出強積金自願供款可扣稅的措施後，鄭恩賜指，實際的情況要留待今財年完結後再公布。