香港航空接連遺失零件響警號　四大困局左右公司前途

香港航空近日據報四日內出現七宗零件遺失個案，更出現有螺絲脫落要緊急維修的情況，認真嚇人。民航處要求香港航空盡快提交詳細報告並檢查所有飛機，有受影響乘客直言事件令他對港航大失信心。 香港航空由去年開始便壞消息不絕，目前公司至少有四大難題要解決。

港航財困的陰霾由去年底延續至今。（資料圖片）

一，財困陰霾未散

香港航空去年底被揭有一筆債券跌至「垃圾級」，到期收益率曾高達65厘，顯示投資者認為有違約風險，之後香港航空便屢傳財困甚至會倒閉。不過港航最後成功如期贖回債券，有傳是國家開發銀行出手協助港航度過危機。

但港航財困危機未完全告終，2月起先後被澳門國際銀行和兩間飛機租賃公司入稟追討欠款。至今年4月，港航新聞稿亦透露，公司正面臨嚴重的財務狀況和財務上的不當行為，稱控股股東會捍衛公司的財務穩健性和防止任何中飽私囊的行為，令外界更擔心香港航空的財務狀況。

二，股東鬥到上法庭

樹大好遮蔭，以往香港航空控股股東是海航集團，縱有一時的危機，若有母企全力支持相信都不難解決。問題是，據不同資料顯示，原來海航經過一輪減持後，手上的港航持股已大減至27.02%，只是第二大股東。鍾國頌及Frontier Investment Partner（FIP）合共則持有港航61.3%股權，成為公司的控股股東。本來一間企業有不同股東屬常事，最麻煩的是這兩大股東陣營卻是屢爆爭執。上月更出現公司主席鬧「雙胞胎」的怪事，「鍾國頌陣營」指已通過新董事任命決議，鍾國頌將出任新主席。但一日後，曾為海航高層的原港航主席侯偉卻繼續以主席名義向員工發出內部信件，稱公司出現「股東間糾紛」，會捍衛公司未來。

海航據報已不再是香港航空的大股東。（路透社）

兩邊陣營衝突不斷升溫，至4月18日鍾國頌陣營稱，海航代表帶領眾多保安強行衝進港航辦事處，認為關鍵財務資料和硬碟可能已被毀或帶走。鍾國頌陣營隨後更向法庭取得禁制令，禁止香港航空其中4名現任董事進入港航東涌辦公室和代表公司簽署除日常業務外的任何交易或協定。期間亦出現「被轉股」疑案，FIP稱港航前董事張子妍涉嫌與第三方串謀，盜用公司名義轉讓公司股權，嚴重侵害公司利益，涉嫌刑事犯罪，故入稟阻止股東出售或轉移香港航空控股的股份。

香港航空網頁上仍顯示主席是侯偉，總裁是王利亞。（網站截圖）

三，管理層、核數師跳船

股東間的爭執無可避免也影響到公司的管理團隊。5月9日，港航表示，原核數師羅兵咸永道會計師已辭任，原總裁王利亞亦已辭職並轉任管理層顧問。港航早前入稟高院禁止4名董事銷毀和篡改港航文件，及進入東涌辦公室，其中便包括了王利亞。雖然公司稱在合適時間會公布新總裁，但至今仍未有消息，香港航空新的管理層愈遲「埋班」，便愈難解決現時包括營運和公司財政等一大堆問題。

香港航空壞消息不絕，員工士氣自然大受打擊。（資料圖片）

四，員工士氣低迷



港航經歷了屢傳財困、股東內訌，管理層「換馬」等，員工士氣本已不高。「地震」更漫延至前線員工，3月有傳港航擬削逾四份之一機隊，到本月香港航空又向全體機師推出自願離職計劃。眾多壞消息下，員工軍心不穩絕對可以理解。暫未知港航近期接連的零件遺失事件的成因是甚麼，但信任是航空公司最重要的部份之一，若香港航空不再加把勁以重新贏得員工和乘客的信任，公司的前景堪憂。