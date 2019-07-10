銀色債券今起開賣　3厘息包底　專家：政府「另類派錢」必抽！

政府最新一批銀色債券今日起接受認購，保證息率與上批銀債同為3厘，入場費低至1萬元，可望協助老友記穩穩陣陣「賺餐茶錢」。 不過本港銀行近日陸續上調港元定期存款利率，認購銀債是否真的「除笨有精」？華僑永亨銀行經濟師李若凡分析指，隨着美國有望於月內減息，未來港元定存息口勢將回落，認為銀債的3厘息率相當吸引。香港中文大學商學院高級講師李兆波更指，銀債等同政府「另類派錢」，建議老友記大手認購！

新一批銀色債券今日起（10日）開售，利息將會每半年派發一次，息率一如既往與本地通脹掛鈎，「包底」的定息水平則維持於3厘，與去年底發售的第3批銀債相同；認購期由即日起，至下周四（18日）下午2時止，年滿65歲（即1954年12月31日或之前出生）的香港居民均可「入飛」，入場費低至1萬元。

高達3厘的保證回報，加上政府的金漆招牌，固然令銀色債券備受熱捧。但今年以來港元息口持續上升，不少本港銀行亦上調定期存款息率「吸水」。適逢息口抽高，老友記將資金放於銀債鎖死3年，到底有無「着數」？

華僑永亨料定存息不升反跌

不少人都將銀色債券與「穩陣」程度相若的銀行定存比較，而定存鎖定資金年期較短，投資者想「轉身」自然更快。但觀乎香港主要銀行的港元定存息率，雖然有所上升，但普遍低於銀債的3厘包底息。以滙豐港元定存為例，12個月年利率最多僅為2.2厘，18個月則為2.05厘，較短年期的息率亦遠低於3厘。

華僑永亨銀行經濟師李若凡直言，港元定存息口要升越3厘難度不小，原因是近日拆息上漲只是由短暫因素刺激，包括百威亞太（新上市編號：1876）招股、上市公司派息期等，「但隨着上述因素淡化，本周起拆息已開始全面回落，相信息口最高時間已過，短期內都難以重回高位。」

她續指，一旦拆息回軟，銀行或會下調定存息率以減輕資金成本，與銀債的3厘年息進一步拉開距離。此外，雖然美國上周公布的就業數據向好，令美國大幅減息預期降溫，但市場預期7月減息的機會仍高達100%，相信美國下半年將減息3次，勢將為本港定存息口帶來壓力。

近日本港銀行紛紛上調港元定存利率，惟普遍仍低於3厘水平。（視覺中國）

李若凡續稱，對比起風險相若的政府債券，銀債提供的回報同樣吸引，例如現時美國10年期國債孳息率僅2.075厘，但已屬七大工業國（G7）中最高，3年期國債孳息率更低至1.87厘，而中國國債10年期息率雖達到3.2厘，但就要面臨匯率風險。

李兆波稱銀債可鎖定3厘回報

香港中文大學商學院高級講師李兆波就指，就算銀行定存息口最終得以與銀債看齊，但銀債的3厘定息更具含金量，「定存即使高息都要求多多，金額有上限、必須係新錢，部分更要經特定渠道申請，而銀債入場費就只係1萬蚊。」他又指，定存年期最長僅18個月，若然期滿後市場息口有變化，市民或會大失預算，「反觀你一買入銀債，就已經鎖定未來3年，至少會有3厘年利率。」此外，銀債設有提前贖回機制，一旦市民想於到期日前套現，亦可連本帶息取回全數投資金額。

銀色債券入場費低至1萬元，即使本金不多的長者亦可「賺個茶錢」。（歐嘉樂攝）

籲戶口「閒錢」可All-in入飛

李兆波直言，銀色債券穩陣又高息，「相當於政府另類派錢」，建議老友記不妨於扣除應急開支後，將銀行戶口中的「閒錢」全數入飛。他透露，自己已建議母親大手認購10至20手，「始終我Keep住有畀家用，起居飲食都無需動用戶口啲閒錢。」但他笑言，由於不同人對銀債看法不一，加上獲分配銀債後不能轉讓他人，無意動用親朋戚友以「人頭戰術」認購。