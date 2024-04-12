壽司郎推長者Fast Pass　網民圍插爆公關災難：食壽司都要關愛座

在香港聲名大噪的壽司郎，過往門外經常大排長龍，堂食需要排一段時間才能進內。壽司郎今早突發在facebook發文，指會推出「長者Fast Pass」，為長輩留座，即引起網民熱議。



壽司郎一向都人頭湧湧，現在竟然要推出為長輩而設的「壽司郎Fast Pass」。（資料圖片）

壽司郎今日上午9時在facebook發文推出專為長輩而設的「壽司郎Fast Pass」，指「想帶爸爸媽媽爺爺嫲嫲公公婆婆食壽司郎又擔心冇位」就可以用這個Fast Pass為長輩們留座。

壽司郎推「壽司郎Fast Pass」（facebook截圖）

結果貼文一出，隨即引起網民熱烈抨擊，網民留言指：「搭小巴被阿婆爭位，估唔到食壽司都係」、「帶頭搞年齡歧視，如果長者有，傷殘呢、孕婦呢？」、「幾時搞小朋友優先」、「連目標顧客都無埋」、「食咁多魚生係咪想拉近同醫生嘅距離」、「有冇諗過老人家根本唔鍾意食壽司？」網民反對的聲音大於支持，網民指出可以用App幫老人家排隊，無需特別設有Fast Pass」．

壽司郎在上午10時正式推出活動貼文，原來這次的「壽司郎Fast Pass」是跟品牌聯乘的宣傳活動，參加者完成指定的步驟，壽司郎便會選出100名參加者，預留指定日子及時間的座位，並非恆常活動。

網民唔撐

雖然帖文已經表明是宣傳活動，但網民繼續抨擊，「今次真係公關災難」、「咁有創意你唔搞個$2老人任食壽司？」、「連自己主要客源都唔知？」、「老嘅唔受落、後生嘅覺得自己被遺棄、獨x覺得被歧視、佢死x梗」。大家又有何看法?