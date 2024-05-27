連登女神網紅小麻登日本電視節目！自稱「鐵膠」連登仔：為港爭光

近來經常拍片介紹日本鐵路，自稱是「鐵膠」的連登女神YouTuber 小麻近日登上日本電視台！日本TSK News日前在YouTube頻道上載一條短片，內容介紹小麻是鐵路迷以及在其頻道有多受歡迎，是次接受日本鳥取縣有關部門邀請小麻到當地拍攝推廣。對於小麻登上日本電視台，一眾連登仔都相當興奮，更湧入該短片留言，多謝有關當局的安排。



根據日本TSK NEWS頻道上載的2分多鐘短片，短片中介紹小麻是一個INFLUENCER， 其介紹旅遊的每條影片瀏覽量逾萬點擊，更形容小麻是「鐵路迷」，今次受到日本鳥取縣觀光局的邀請到當地推廣拍攝５天。在片段中小麻不停拍攝列車到達的景象，又坐在大山町下市車站前的Cafe一邊享受早餐，一邊欣賞列車到站的風光，又拍攝她捕捉特急列車經過的畫面。

不少連登仔見女神上日本電視台興奮不已，更將有關短片連結轉載上討論區，又不停在日本TSK NEWS YouTube頻道上留言，多謝日本有關當局邀請女神，「Thanks for having Malojam!」「、かわいい（好可愛）」。「malojamがんばって〜（加油)」、「大好き 麻るさん（好鍾意小麻) 、「好得意」、「小麻世一」。

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小麻的YouTube頻道「小麻うまる」至今有逾15萬人訂閱，起初短片只用一個她本人樣子的卡通插圖表達，一直未見真身，由於插畫樣子可愛引起網民好奇。及後訂閱超過一萬自揭真身，清純外表吸引新一波粉絲，此外她更加自認是鐵膠，對鐵路甚為熱愛，也曾拍過多條短片介紹日本鐵路，曾花12小時由九州長崎搭去北海道新函館北斗，又體驗乘坐最貴的新幹線頭等廂，影片中又經常會以流行的句子來形容，令不少年輕粉絲得到共鳴。