天秤座男性格15大特質｜天秤男喜歡一個人的徵兆/好感暗示有這些

天秤座男生的生日日期為9月23日至10月23日。天秤座男生性格較為紳士，心思浪漫，喜愛用行動來表達對另一半的愛意。在他們眼中，愛情應該互相尊重，互相包容，不希望因為感情而產生壓力或者爭吵。想在愛情中牢牢抓住天秤男，想知道天秤男喜歡一個人的表現/舉動 ？天秤男會主動嗎？來看看他們的性格特質吧 ！ Trip.com獨家5%酒店優惠碼 - 所有酒店適用

性格特徵1. 熱愛美好，追求和諧

天秤座男生喜歡一切美好的事物，也特別注重感情生活中的平衡。為了滿足內心的和諧感，他們會避免擁擠的環境，因會令他們感到壓力。如能在美好的氣氛中，一邊與喜歡的人交談，一邊共同欣賞美麗的事物，就正合他們的心意。他們期望伴侶能與自己志趣相投，有著相似的品味。只有在和諧互動中之間，天秤座男生才能真正感受到平靜而充滿活力的浪漫愛情。

性格特徵2. 猶豫不決，難下決定

天秤座最大弱點是猶疑不決，尤其在喜歡一個人時，要天秤座男生下定決心主動決定絕非易事。他們為了令喜歡的人明白自己心意而花盡心思搖擺不定，總是敲打每個細節，權衡利弊，為求做出最完美的選擇。一旦出現二選一的狀況，他們就會非常慌張和焦慮。即使花了很長時間做出選擇，他們依然會暗地裡重新打量和懷疑自己，不停會與其他選項做比較。總是會覺得後悔，別的選項也許更合適。猶豫不定會影響天秤座男生與喜歡的人之間的相處，若對方能提出有用的意見說服他，就能提高他們的好感。

性格特徵3. 喜歡低調，不愛張揚

天秤座男生主張低調的愛情，不喜歡在公眾場合表現出親密的舉動，也不喜歡自己的感情成為別人八卦的對象。他認為這些行為會破壞兩人之間的私隱，也會破壞平靜的氛圍。相比熱烈黏膩的情侶互動，如果天秤座男生喜歡一個人，更偏好用溫和的小舉動，來表達對戀人的留意和愛護，例如突然送小禮物、傳送關心的短訊等。

性格特徵4. 受軟不受硬

天秤座男生喜歡以溫和友善的態度化解矛盾，而不是橫刀直入的指責或威脅。他們追求和諧與平衡，使用強硬直接的方式，反而會讓他感到不愉快，認為這並不能解決問題。如果對方用溫和的方式與天秤座男生溝通，他很快便可以消除怒氣，理性地以關心和體諒的態度來處理爭吵，他的內心才會平靜和滿足。

（梁碧玲攝）

性格特徵5. 佛系的戀愛腦

天秤座男生希望給予喜歡的人有足夠的個人空間，因此不會與另一半緊緊黏在一起。他們喜歡一個人時的行動很明顯，例如當對方需要他的陪伴時，他就會盡最大的努力去滿足對方，當另一半忙碌時，天秤座男生會願意付出自己的時間和精力去支持對方，讓對方感受到安心。對他們來說，最重要的是讓另一半感受到愛的關懷，而不希望讓對方因為自己而感到壓力。

性格特徵6. 情緒波動，需要安全感

在愛情中，天秤座男生遇到事情時情緒會波動很大，因此給予他們足夠的理解和安全感對他來說非常重要。在他們知道有人陪伴在身邊一起面對的情形下，尤其是喜歡的人，才會展現出自己脆弱的一面。他們向對方出自己的煩惱和苦悶後，心理壓力才會得以緩解，對方的安慰就會慢慢填補天秤座男生內心安全感的空虛。

（梁碧玲攝）

性格特徵7. 注重分寸，喜歡浪漫

相處時，天秤座男生在言行舉止上非常重視分寸和調和，因此不能太急躁和太粗暴，否則很容易傷害到他脆弱的內心。他們喜歡浪漫溫柔的體貼，充滿新鮮感的感情生活才能持續激發他們的熱情。他們喜歡一個人的徵兆很特別，就是願意花心機為對方營造美好的氛圍，也樂於深入探討各種話題。當兩人之間有一定的默契，天秤座男生將全情投入這段感情中，用盡一切溫柔來詮釋他對你的愛。

性格特徵8. 注重顏值，愛面子

天秤座男生注重外表，在選擇戀人時，外表往往是重要條件。天秤座男生內心認為自己長相不錯，所以會要求對方擁有相等的高顏值，才能給他們帶來信心，在朋友面前有面子。雖然他們口頭上說更重視性格，但只要對方外表出眾或打扮得體，他們的心就會怦然心動。但由於害怕失去面子，在感情中出現誤會時他們不會開口表達，原因是不希望對象覺得他們會因為嫉妒而失去理智，最終不去主動解開誤會。

性格特徵9. 邏輯性強，善於分析

在感情中，天秤座男生善於用強大的邏輯思考能力從多個角度進行分析。在第一次認識對方時，他會仔細檢視對方的各樣細節，在心中暗暗地權衡對方是否適合發展感情。在相處過程中，他喜歡一個人的表現是會用邏輯思考來處理雙方矛盾和問題，例如在爭吵發生時，他不會大吵大鬧，冷靜下來分析爭端的來龍去脈，理解對方意圖，找出解決問題的方法，絕不會讓感情受到傷害。

性格特徵10. 追求公平，卻會為愛人打破原則

天秤座堅持崇尚公平，令他喜歡一個人時的暗示很容易分辨，就算對方不符合他們執著的思考原則，天秤座男生都會暫時地摒棄這些邏輯，更會不由自主地想要取悅對方。比起計較細微的公平或是不公平紛擾問題，只要是另一半提出的要求，他們會更順從自己內心的情感衝動，予以愛人體諒和支持。

性格特徵11. 不會留戀

雖然天秤座常常猶疑不決、搖擺不定，喜歡你的時候一定會體貼入微，但當天秤座男生面對關係破裂時，會毫不猶豫地選擇徹底捨棄離開。基於天秤男在乎維繫關係的平衡，若果遭到另一半的背叛，他們會更決絕地立即切斷所有聯繫。

性格特徵12. 被動

天秤座男生較為內斂被動，因此容易喜歡被與自己截然不同個性的人，他們會欣賞和在內心暗暗傾慕那些善於表達自己的人，產生好感。這樣個性反差很好地補充天秤座男生的性格缺陷，讓整個關係更加平衝，注入活力，又能帶來新鮮感和親密感。

性格特徵13. 重視平衝社交和愛情

天秤座男生擁有非常出色的社交魅力，能夠輕鬆與不同的人打交道，擅長維繫長期穩定的人際關係，喜歡與朋友交流。如果天秤男喜歡一個人，會願意把對象介紹給他的朋友，希望透過邀請他所愛的戀人和朋友融入在一個圈子裏。但同時他們重視平衡各種人際關係，不想被愛情佔據，萬一戀人限制或過度入侵他與朋友的生活，或者對他的私生活過度敏感，他就會感覺赤裸裸，失去社交自由，繼而對戀人反感，甚至結束關係。

性格特徵14. 虛榮心

天秤座很重視自我形象，希望通過別人的讚美和好評，來確認自己的價值和地位。他們有着強烈的虛榮心，渴望在他人眼中維持一個完美良好又受歡迎的形象。任憑受到一句性格行為或外表的批評，他就會無限放大，陷入自我懷疑。此時，若他喜歡的人默默陪伴支持他，讓他覺得自己還有被人喜愛的價值，他對你的好感和愛意隨之會變得更濃更實在！

性格特徵15. 隱藏內心是大男孩

如果天秤座男生十分喜歡你，或者他們投入戀愛，就會露出內心單純、孩子氣的一面，也證明你的地位在他心中非一般！戀愛初時，他們或會感到尷尬，很想撒嬌同時又很想保留面子，隨着與戀人的相處時間變長，成為天秤男內心最重要和依賴的對象，他們就會敞開心扉，毫不掩飾自己的孩子氣，希望在最親密的人面前表現最真實的一面，且感到自在！