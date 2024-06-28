住址證明6大最快取得的方法！學生如何獲取住址證明文件？

日常生活中，無論申請銀行帳戶、信用卡、證件，還是準備入學，都需要提供住址證明文件，以證實主要居住地址與聯絡，但常常不知道如何用最快的方法取得有效的住址證明文件？學生又如何獲得住址證明文件呢？以下一文立即了解取得住址證明最快方法和學生取得住址證明文件的方法！

《社內相親》劇照

住址證明的要求

1.申請人與身份證相符的姓名

2.與申請人所提供的相符地址

3.文件/信件的發出日期*

*銀行、學校和大部份政府部門要求提交的住址證明必須在三個月內發出，才視為有效的住址證明文件

如果需要提供電子檔案形式，上傳文件必須完整清晰。



住址證明一般適用情況

1.政府部門服務

例如：運輸署申請牌照、選民登記

2.銀行

申請信用卡、開立戶口、申請借貸等

3.入學

向學資處申請資助、向學校提供證明文件

特別留意：教育局規定學校包括幼稚園、中小學，接受的住址證明文件包括已蓋釐印租約、差餉單、公屋租約或水／電／煤氣／住宅電話收費單，不接受法庭傳票、銀行信和稅單，因為這三樣文件有機會是通訊地址，不能認證作為有效的主要地址證明。

4.辦理Visa簽證服務或證件

例如：領事館/入境處

政府部門/銀行接納的住址證明文件例子

1. 公共機構發出的賬單（如水費／電費／煤氣費賬單）

2. 政府部門或司法機構的文件

3. 銀行、保險公司或強積金公司發出的月結單或通知書

4. 電話／收費電視／互聯網的收費單

5. 本地專上院校發出可證明申請人主要居所的文件或收費單

6. 稅務局加蓋釐印（印花稅）的有效租約（接獲申請當日必須在租約有效期內，不必三個月內簽定）

7. 醫院管理局、房屋署、香港房屋協會、香港考試及評核局等政府機構發出的收費單、通知書或其他文件

8. 在監誓員／執業律師／太平紳士面前根據《宣誓及聲明條例》（第 11 章）作出的法定聲明



以上香港文件或信件地址大多數以英文書寫，已經能作為有效的一般住址證明或英文住址證明文件。

學生獲取住址證明文件的方法

專上學生無論申請信用卡，還是申請學生貸款，都可能需要提交住址證明文件。但是，剛畢業或者在學中的學生，難以取得與本人姓名相符的地址證明文件。

1.大專發出的信件

學生可以利用香港的大學或專上學院發出的各類信件作為有效的住址證明。這些信件包括入學確認信、取錄通知書、學費單或收據等，學生可以直接向院校申請重新列印或郵寄這些附有姓名及住址的文件。不過，因應院校需要一定的行政處理時間，學生在申請前必須預留時間。

2.直系親屬的證明文件

另一種方法，亦適用於任何人，是需要提供與你有直系親屬關係的人士如父母，居住在同一地址的證明文件、與同住者的關係證明，以及一封由該親屬表明確認關係的聲明書。不過，這種方式並非所有銀行機構都接受。

住址證明最快的獲取方法

方法1. 即時到電訊公司的門店列印賬單

如果急切地需要住址證明文件， 家裏又沒有打印機，到電訊公司門店要求列印賬單是最快的方法。只需帶上身份證到相關電訊公司的門店，要求職員列印最近3個月內附有姓名和地址的繳費單，就能即時獲得住址證明，費用視乎電訊公司收取。如果無法親自到門店辦理，也可以致電電訊公司的客戶服務熱線，要求他們將最近一期的繳費單郵寄到住址，不過可能會收取服務費。

現時，一些銀行（如東亞銀行、恒生銀行等）已接受電訊公司的電子賬單作為有效的住址證明文件，只要登錄電訊公司的網上賬戶，下載並列印附有姓名和住址的賬單即可。

方法2. 民政事務處宣誓服務

民政事務處轄下的十八間民政諮詢中心都提供宣誓服務，亦能夠快速地即日獲取住址證明，申請人可到任何一間民政諮詢中心進行宣誓。但要留意，每間中心的宣誓時間不同，相關地址和宣誓時段可以查閱民政事務處網站。只需帶上香港身份證，在宣誓時段開始前15分鐘到民政諮詢中心登記，填寫表格後，監誓員就會幫你完成宣誓手續，即時免費獲得住址證明文件。 部份中心或需要提前預約，申請人應致電確認。

方法3. 銀行電子月結單

申請人可帶同銀行卡親身到銀行付費要求列印實體月結單，但郵寄需時約3天。如果無法到銀行辦理手續，申請人也可以致電銀行服務熱線或發送電郵至相關銀行，要求銀行郵寄實體月結單至申請人地址，或發送電子月結單到申請人的電子郵箱，留意銀行會收取郵寄費用。

最快方法是自行登入個人網上銀行户口或電郵，下載與列印三個月內的月結單作為住址證明文件，適用於大部分工作申請用途，但部分政府部門不接受自行列印的月結單為有效住址證明文件。

方法4. 保險公司的保費單／通知書

申請人可聯繫保險經紀，請公司再次寄發保單收據或通知書到住址用作有效住址證明文件。現在保險公司和強積金核准受託公司都提供電子收據服務，只有登入相關的網上系統戶口，下載並列印附有姓名和住址的保單或供款記錄，都可以作為有效住址證明文件使用。