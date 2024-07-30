張家朗奧運奪金丨蔡俊彥爆雙方早有過節？網傳世錦賽疑似互啤一幕

巴黎奧運男子花劍決賽結果出爐，張家朗一路過關斬將，再次奪得同一項目金牌，相隔68年再有人「冧莊」。事後對手馬奇被指態度差，有失大將之風，而蔡俊彥旁述期間的分享，亦令一位劍擊粉絲想起目擊過港隊及意大利隊鬧交現場。



張家朗繼2020年東京奧運，在4年後的巴黎奧運再次奪得男子花劍金牌（路透社）

張家朗與22歲意大利劍手馬奇（Filippo Macchi）鬥到「決一劍」3次才分出勝負，馬奇賽後拒絕與張家朗交流，其教練則與裁判瘋狂理論，，有意大利媒體指當地劍擊聯會已會向國際劍聯（FIE）及國際奧委會（IOC）提出正式抗議。不少意大利劍迷湧到張家朗IG指他贏得不光彩，亦有港人到馬奇IG留言指意大利人輸不起。除了奧運風波，其實港隊及意大利隊早有「牙齒印」？有網民在Threads上載短片，表示自己去年到意大利米蘭觀看世界劍擊錦標賽，目擊兩隊差點起爭執。意大利在8強不敵香港出局，而港隊則贏得男花團體銅牌。

片段所見兩隊完成比賽後，港隊教練Greg露出勝利表情，他與4位港隊成員（張家朗、蔡俊彥、梁千雨、楊子加）分別向裁判握手致謝。然而有部分疑為意大利劍迷的外籍男士，在觀眾席上舉中指或擺出五指聚攏的手勢（意思包括為甚麼、WTF、懷疑等）表達憤怒。未知馬奇是否同樣覺得有爭議，他似乎想與張家朗理論，但肢體動作感覺不友善，張家朗亦收起笑容及踏前一步，最後雙方隊友趕緊將二人分開緩和場面。

蔡俊彥在ViuTV旁述期間亦大爆張家朗與馬奇「之前鬧過交不過和解咗」，他更表示自己都曾跟對方起衝突，「最深印象係試劍嘅時候，佢（馬奇）係會大力捅㗎，我覺得都幾無品囉，完場後有同佢講咁樣唔係幾好。​​」無獨有偶，前隊友「大師兄」張小倫也在HOYTV直播指馬奇平時「個格衰衰哋」。

賽後蔡俊彥在Threads呼籲大家不要到馬奇IG留言攻擊：「比賽落敗心中不忿，人之常情，更何況呢場係絕對充滿爭議性嘅比賽。」他表示對手教練投訴十分正常，換成Greg亦會有同樣舉動，「向裁判施壓係戰術之一，你可以唔鍾意，咁唔好學，唔使走去插人哋。Post下食菠蘿pizza都幾好笑，但何必要走去人哋IG comment呢？」

蔡俊彥Threads全文（Threads @ryanchoiiiii）

蔡俊彥澄清，自己直播中的言論並不是要諷刺對方：「『佢個樣寸寸貢，份人冇乜嘢』係真事，喺直播講『你已經有銀牌唔好唔開心』、『希望獲得銀牌會謙虛』全部真心話，可能我個tone（語氣）搞到大家覺得我想諷刺佢。仲有，冇黑哨。」蔡俊彥又指港隊其實也有一位意大利教練，與對手教練十分老友，兩人曾一起執教不同國家隊，讓自己教練難受亦不是他樂見的畫面。

網民都認同蔡俊彥的說法：「講得好，就當意大利選手係表現anger（憤怒）一面，唔需要走去diu人。大家都好有實力，所以先鬥到難分難解」、「輸贏都要有風度，至係真香港人」、「攞完獎啲嘉賓仲比個hug（擁抱）意大利選手，都知佢係個好可愛嘅細路仔嚟啫」。