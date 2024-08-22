港漂碩士女教免費瞓一年IKEA床褥　公開4大退款指南被圍插:唔知醜

為了吸引顧客購買，不少品牌都會推出購買後一定期限內有全數退款保證，不過有時卻會被人濫用此服務。近日一名自稱在香港讀碩士的港漂女，在社交平台上發文教如何利用IKEA 365天購物保障，更詳情退款的4大步驟，惹來大量網民狠批。



小紅書截圖

一名自稱是港碩的內地女日前在小紅書上以「如何免費睡一年宜家床墊」為題發文，文中表示如何處理床褥對港碩來說是大難題，不少人會降價賣給下一屆同學，但自已偶然看到一個姐妹評論，才知道IKEA可以全款退床墊，而自己近日親身試過成功，而且已收到退款。

她在文中詳情退款的４大步驟，但首先必須保存購買床褥的單據，「然後就可以舒舒服服睡到畢業」。她說多數港碩留港只有10個月時間，所以一般都符合365天內辦理退款，而使用期間應盡量保護好床褥，但稍微有點舊或起毛球還是可以。

IKEA官網圖片

她指退款時要先打電話給你購買床褥的IKEA門市，跟客服預約回收時間，回收三天後便可以到門市客戶服務部辦理退款。她在文中更温提退款日期最好在365天內，「我去退款時正好一年，已經不能直接退到ZFB或銀行卡了，只能退現金。這樣就等於幾乎免費睡了一年宜家床墊，還不用費心處理，真的很方便。」

帖文一出立即遭到大量網民抨擊，認為樓主的行為唔知醜，「你這樣的人不要來香港」、「白嫖還名正言順的，退貨的同時你學校應該退你的學」、「你是天才」、「知唔知個醜字點寫？」、「可行但不道德」。

IKEA官網截圖

根據IKEA官網的退換貨政策，枕頭可在家試用100天，而床褥可在家試用365天。買家如對購買貨品不滿意，可在購買日起計365天內，帶同未經拆封包裝原好的貨品或於上門收貨確認3天後，連同發票正本，到所購貨品的宜家家居門市辦理退貨或更換手續。