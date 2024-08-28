「打羽毛球」遏止性衝動韓媒瘋傳！公教社教材衝出國際網民狂二創

教育局最新公社科教材指引初中學生「打羽毛球」處理性衝動，教材內容在韓國瘋傳，最少11間韓媒有報道，更有韓國網民二創。其實比起香港通常用開一兩個代名詞表達性行為，韓國除了「吃拉麵」還有不少性事相關用語，你又聽過未呢？



教育局近日推出的公民、經濟與社會科教材掀起全城熱話（資料圖片）

教育局近日推出的公民、經濟與社會科教材掀起全城熱話，當中「合乎情禮的親密關係」單元成為焦點，教學生如何處理性幻想及性衝動，寫承諾書、解字謎等手法令網民熱議，一句「打羽毛球」更變成潮語。

最新公社科教材指引不但在香港引起話題，此教材內容也在韓國瘋傳，最少有11間韓媒有報道。一眾韓媒紛紛以「香港版Netflix and Chill」形容打羽毛球，並提及教材思考方式與時代脫節、以及中學生因教科書內容感到震驚等。

最少11間韓媒有報道事件（Naver截圖）

韓媒報道封面用上香港中學生照片（Daum Yonhap News截圖）

有韓國網民更融合韓國人的性暗示自行創作，在報道下留言，「OPPA，我們去我家打羽毛球吃拉麵吧」、「 係咪去香港hhh（去香港係性暗示）」、「不如打完羽毛球返屋企食拉麵再睇Netflix呀？」、「打完波留曬汗，不如嚟我屋企沖涼呀？」等等。

韓國有網民貼出教材英文版討論（Naver Blog截圖）

其實韓國人本身有大量性暗示用語，可說是層出不窮！

「要吃拉麵再走嗎？」來自電影對白，之後變成了流行語（《The K2》）

韓國性暗示用語【1】要吃拉麵再走嗎？

追開韓劇的你很可能都有聽過這句，其實是來自電影《春逝》男主角用來誘惑女主角的對白，之後便變成了流行語，暗示想與對方「發生性行為」。

韓國性暗示用語【2】將牙刷留在我家也可以

如果事後對方說出這句，即是代表有興趣與你繼續發展（不論是情感上還是肉體上）。

「送你去香港」在韓國有「讓你感受高潮」、「非常享受」的意思（《紙房子：韓國篇》）

韓國性暗示用語【3】送你去香港

究竟關香港咩事？有指韓國在60年代經濟未起飛之前，「去香港」是件奢侈的事，當時的人亦覺得香港非常繁榮又先進。自此這句說話在韓國便變成了「讓你感受高潮」、「非常享受」的意思。

韓國性暗示用語【4】幫我撿起肥皂

這句說話不只在韓國流行，主要用在軍隊、男校等只有男性的地方時，兩名男性發生關係時的情況。

「撿肥皂」在男性之間性暗示味道極濃（《D.P 逃兵追緝令》）

韓國性暗示用語【5】DDR

韓文「딸딸이」(dal-dal-ri) 簡稱，意指男性自慰打手槍。

韓國性暗示用語【6】5844、5882

韓文數字「58」(o-pal) 讀音似Oppa，「44」(o-pal) 是韓文「輕力點」諧音，「82」(pal-li) 則是「快點」諧音。

辣椒韓文讀音與男性生殖器官相似（《依法相愛吧》）

韓國性暗示用語【7】辣椒

辣椒韓文讀音與男性生殖器官相似，如果有人說要吃辣椒，除了真的想吃之外，另一個意思你明啦！

韓國性暗示用語【8】懸崖、乾電池

女士們聽到這個字分分鐘會瞬間冷感，全因意思與「飛機場」一樣，都是指平胸。