港男移民加拿大嘆多倫多似地獄　回流香港2個月：日日都好大壓力

加拿大2021年2月推出「救生艇計劃」，讓港人先以讀書或工作簽證到加拿大，再申請永久居留。計劃推出以來吸引不少香港年青人移民，部分近年已夠居住年期及條件申請永居。不過加拿大近年治安情況欠佳，失業也嚴重，不少移民港人也呻找不到工作。近日就有連登仔在討論區上發帖文苦呻多倫多如地獄，而近月回流香港更日漸覺得心理壓大大。



一名移居多倫多的港人發文，指自己「絕望到有少少抑鬱」（LIHKG截圖）

一名移居加拿大多倫多的港人在連登發文，他已經取得PR（永久居留），生活理應開始穩定，卻「絕望到有少少depressed（抑鬱）」：「呢幾年加拿大生活環境有幾地獄，我諗去過嘅人會知我講咩。加上我本來做緊嗰行因為一啲因素，突然全行收皮，無論係咩國家都係。」感到有點洩氣的他最近回香港探屋企人，他不諱言今次回港「都想睇下有咩行業可以繼續發展，同埋我自己真係唔係好適合打工，打工真係好多嘢煩，所以諗緊有冇邊行可以長遠發展。」

即將30歲的樓主有感自己仍未有明確目標，回港後亦感受到更大壓迫感（《廢青四重奏》劇照）

即將30歲的樓主有感自己仍未有明確目標，回港後亦感受到更大壓迫感，「日日都好大壓力，緊張到真係有啲想喊。自己心入面好似有把聲同自己講，而家係last bet（最後一搏）。」所以他有興趣在香港學寵物美容，再回到加拿大開店，希望網民可以給他一點意見。

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驟眼睇樓主總算有些方向，不過一班網民就指其態度不要得：「喺多倫多又覺得地獄，喺香港又覺得有壓迫感」、「你似係只係想逃避，去到邊有唔開心，就諗住走可以解決到」、「你拎完PR即係都住咗大約3年，都未諗好條路想點行，好多當地人放工都會學新嘢或者發展副業」、「點解要喺香港讀？你Toronto住咗幾年應該好明白，外國地方對於香港工作經驗好多都係0承認」。

移民一個新地方的確有很多地方要適應，2017年移民加拿大的網紅「肥Sam」早前也發佈影片，揭露了加拿大社會近日真實情況，指當地不但人工低、物價高、揾工難，令新移民步步為營，咬牙生存，甚至連當地人都想離開。👉👉👉移加港人KOL嘆加拿大難生存：當地鬼佬都要來港揾工！揭最新苦況