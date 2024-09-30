巨蟹座性格14大特徵、愛情觀及優缺點｜巨蟹喜歡一個人表現／暗示

巨蟹座生日日期是6月22日至7月22日，是屬於水象星座。巨蟹座的人通常都會給人一種顧家、暖男的感覺。想知道喜歡一個人主動嗎?會有什麼小動作/暗示?以下是關於巨蟹座性格、特質、優缺點以及他們在愛情和感情觀方面的分析。

巨蟹座10大性格特徵

性格特徵1.敏感，但情感豐富

巨蟹座的情感世界非常豐富，他們能敏銳地察覺到周圍人的情緒變化，並能時常為他人著想，這個性格會令他們時常是傾聽者的角色，總是能提供安慰和支持。然而，過份敏感也是一把雙刃劍，會容易過度解讀他人的言行，導致情緒波動較大。因此如果巨蟹座喜歡一個人時，會更加注意對方的一舉一動，很容易因為對方一個行為而情緒高低起伏。

性格特徵2.愛家、顧家

對巨蟹座來說，「家」能為他們提供安全感。他們渴望建立穩定和溫暖的家庭環境，他們就好像是天生的照顧者，總是喜歡照顧家人及朋友。所以巨蟹座在選擇喜歡的人時，也會考慮對方的家庭觀念，他們希望伴侶能夠和自己一樣重視家庭，並願意一起建立和諧的家庭生活。同時，巨蟹座表達愛的方式，通常會以關懷和照顧的方式表達，主動照顧你的需求，並用行動來證明自己的愛。

性格特徵3.念舊、重感情

巨蟹座非常珍惜過去的經歷和情感，珍惜與另一半的共同回憶，會經常回想起初次約會的細節或一起度過的特別時刻。他們也希望建立穩定且持久的感情關係。他們不喜歡短暫的戀情，他們不喜歡變動和不確定性。所以他們會願意付出更多的時間、耐性去經營感情。

性格特徵4.缺乏安全感

巨蟹座內心比較敏感，容易缺乏安全感。他們需要來自外界的肯定和支持，才能感到安心和自信。在面對喜歡的人時，也正正因為缺乏安全感，他們在開始新一段感覺需要較長的時間，他們會用較長的時間去深入了解，但同時又害怕被拒絕。在關係中，他們有時會表現得比較黏人，需要伴侶更多的關注和關愛。他們會因為害怕失去而緊抓著不放，在感情中表現得比較佔有慾強，但就會對另一半造成壓力。

性格特徵5.想像力豐富

巨蟹座擁有豐富的想像力和創造力，能夠在思考和創作中自由地探索各種可能性。他們擅長透過藝術、音樂、文學等形式表達內心的情感和想法。加上巨蟹座情感豐富，具同理心，他們能夠在想像中考慮到他人的視角，善於創造出能夠引起共鳴的作品。

性格特徵6.擅於觀察、直覺強

巨蟹座的直覺十分強，他們敏感的性格，使他們可以容易地察覺他人的情緒變化。這讓他們可以提前做好準備，避免潛在的困難或危險，能夠做到事半功倍。這種直覺能力也使他們能夠在許多情況下做出明智的決策。但長期靠直覺，就會欠缺了客觀的數量/意見，有機會令事件，處理時會過份主觀。

性格特徵7.保護慾強

巨蟹座的人對他們所愛/關心的人有強烈的保護欲，像手上的兩隻蟹鉗，雖然不會主動出擊，但始終保持著防衛的姿態。他們會不遺餘力地支持和照顧朋友和家人，在他們面臨困難時無法置之不理。也正是因為這個性格，大家都十分樂意跟他們做朋友。但是，不是每一個人也能接受到被保護，也會令人覺得過份控制/干涉

性格特徵8.內向和害羞

巨蟹座的人通常比較內向，對於新環境和新朋友會感到不自在。他們在社交場合中可能顯得害羞或退縮，這使得他們在初次見面時不容易展現自己的真實個性。然而，當他們與他人建立了信任和熟悉感後，便會變得開朗和親切。因此，對於巨蟹座的人來說，建立穩定的關係和環境是他們表達自我的關鍵。如果，對巨蟹座有興趣，不妨主動多與他們接觸，才可以得到巨蟹的信任。

性格特徵9.喜歡獨處

巨蟹座雖然重視家庭和親密關係，但他們也確實需要獨處的時間。獨處，並非孤僻或冷漠的表現，而是一種自我調節和充電的方式。獨處，可以讓他們有空間消化不同情緒，平靜自己，整理思緒，更好地規劃。獨處也是令巨蟹座可以跟自己對話，令巨蟹座的內心可以慢慢建立安全感，就像是一種充電的過程，讓他們能恢復能量，重新投入到社交生活中。

性格特徵10.傳統、保守

巨蟹座有比較傳統的價值觀，重視家庭、忠誠、責任等，對於新事物會比較謹慎，需要時間去適應和接受。在生活中，不喜歡頻繁的變動，也偏向在熟悉的環境生活。在愛情中，巨蟹座也傾向於穩定的、長久的關係。

梁朝偉6月27日生日（趙錦添 攝）

巨蟹座的愛情觀

1.一旦愛上了，就無條件支持對方

巨蟹座只在與喜歡的人一起了，就會渴望給予對方充分的支持。他們的支持表現不僅會口頭表達支持，更會用實際行動去幫助另一半，例如伴侶分擔壓力，照顧伴侶的生活起居，讓伴侶感受到被愛和被重視。巨蟹座的包容力很強，能理解伴侶的缺點和不足，並願意給予對方更多的耐性和寬容。

2.不自覺地照顧對方需要

巨蟹座十分細心，也很容易留意喜歡的人的言行舉止。同時，巨蟹座有很強的同理心，會設身處地為對方著想。所以，如果巨蟹座對喜歡的人有興趣，就會不計較付出，他們會主動關心伴侶的生活，為對方做一些力所能及的事情，在你遇到困難時，也會陪伴，及給予鼓勵和支持。當你時常都感受到巨蟹座的照顧，就有機會是對方喜歡你的表現。

3.念舊

由於巨蟹座的人天生念舊，不習慣改變，也十分專一，一旦認定一個人，便會全心全意地投入。但戀愛也有機會分手的時候，念舊的習慣令分手後每一段回憶都會刺痛心靈。正正因為重感情，即使感情結束了，也可能需要很長的時間才能走出來。在開始新的感情時，巨蟹座可能會不自覺地將前任與現任比較，甚至將過去感情的模式帶入到新的關係中，這可能會影響現有感情的發展，造成不必要的誤會和摩擦。如果你喜歡的人正正是剛分手的巨蟹座，請給他們更多的時間及空間，讓他們行出來。

4.慢熱、重視安全感

巨蟹座比較慢熱，他們堅硬的外殼保護著自己，所以在投入感情之前，需要建立足夠的信任，他們對不熟悉的人事物會本能地保持距離，這是一種自我保護的機制。因此，追求巨蟹時要十分有耐性，切勿操之過急，多了解她們的需求和想法。當巨蟹感受到你真誠的愛意和穩定的承諾，他們便會慢慢卸下防備，慢慢開始回應你。

巨蟹座3大優點

優點1.對愛情忠誠

巨蟹座追求的是穩定的關係，一旦開始了愛情，就會完全投入。在愛情中，他們將忠誠視為重要的承諾，並會堅守這份承諾，不輕易背叛伴侶，是值得信賴的伴侶。

優點2.會盡力保護朋友

巨蟹座是很容易會感受到別人的情緒，他們同理心很強，同時他們也有很強的保護慾強。因此，當巨蟹的朋友/家人需要幫助時，他會義不容辭。

優點3.體貼

巨蟹座十分細心，他們非常善於觀察周圍人的情緒變化，即使對方沒有明說，巨蟹座也能從細微的表情、語氣和肢體語言中察覺到對方的需求和感受。在行動上，巨蟹會理解對方的處境和感受，並盡力提供幫助和支持。巨蟹座的體貼不僅體現在行動上，也體現在他們的言語中。他們會用適合的語氣與人交流，避免說一些傷害別人的話，讓人感到舒服。

巨蟹座3大缺點

1.敏感、易情緒化

巨蟹座的情緒很容易受到外界環境和他人言行的影響。 他們可能上一秒還很開心，下一秒就可能因為別人的一句無心之言，或者一個不友善的眼神而變得沮喪或生氣。 這種情緒的不穩定性，有時會讓身邊的人感到難以捉摸。

2.主觀

雖然巨蟹座的直覺敏銳，且擁有強烈的同理心，但他們有時會過於依賴自己的感覺和經驗來判斷事物，而忽略了客觀事實和不同角度的觀點。

3.守舊

守舊源於他們對安全感和熟悉感的強烈需求，以及天生對改變的抗拒。 雖然在某些情況下，謹慎可以幫助他們避免風險，但在快速變化的現代社會，過於守舊也可能會限制他們的發展。