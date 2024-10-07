不孝兄弟因小事動殺機　嫲嫲身中60刀慘死　判決出爐！網民轟太輕

出身貧困、仍在讀書的一對韓國兄弟，童年過得並不穩定，轉由嫲嫲照顧後本應可以享受一般青少年無憂無慮的生活，然而兩人沒有心存感恩之餘，更因一件小事動手殺害嫲嫲，事後直認犯罪的表現被網民批評冷血。



哥哥案發時18歲，弟弟16歲（서울신문）

事件發生在2021年，韓國大邱西區飛山洞一個隔代教養的家庭，家中有爺爺、嫲嫲以及一對孫子。這對兄弟的父母感情不佳，亦過得很貧困，早年離婚後便沒有再與小朋友同住，交由爺爺嫲嫲照顧，事發時兩兄弟已與爺爺嫲嫲一同生活近10年。兩兄弟仍在讀書，爺爺則下半身幾乎癱瘓，行動不便，生計基本上由嫲嫲一人撐起。除了靠政府資助金過活，嫲嫲有空時亦會拾紙皮幫補，此外她亦會負責眾人起居飲食。

大邱市警方接獲報案後到場，拉起封鎖線調查（news1）

2021年8月30日凌晨，77歲的嫲嫲在家中被斬傷，臉部、頭部、肩膀、手臂等多處有60多道刀傷，陷入昏迷，送院搶救無效死亡。報案人爺爺目擊整個犯案過程，他指18歲的大孫用刀刺向嫲嫲，16歲的細孫則阻止他接近二人。這對兄弟行兇前更先關上家中門窗，防止鄰居聽到任何慘叫或呼救的聲音，嫲嫲傷重加上失救最終不治。事發前一日下午，嫲嫲才剛為孫子洗好校服，掛在門外的白色裇衫仍未乾透，十分唏噓。

嫲嫲有空時亦會拾紙皮幫補家計，甚至遇害前仍幫孫子洗好校服（news1）

哥哥被捕後直認是兇手，而他犯罪的原因竟是因為覺得嫲嫲「太囉唆，又經常叫我跑腿，覺得很討厭就殺了她」。只因為「討厭跑腿」及嫌棄嫲嫲長氣便殺人的哥哥被判監禁12年，視乎獄中表現，有機會減刑至7年；至於弟弟，警方調查後指出他是受哥哥教唆才犯下大錯，加上腦部曾中風導致精神有問題，判他入獄兩年半。

韓國少年法偏向讓青少年改過自新，如果犯案者是13歲以下，最高刑罰更只可以判感化（《少年法庭》劇照）

法庭接納哥哥的心理報告，專家認為他的情緒容易爆發，所以判案件為「意外」，法官宣讀判詞時亦指哥哥有悔意，加上兩人原生家庭的不幸導致悲劇發生。韓國的少年法偏向讓青少年改過自新，如果犯案者是13歲以下，最高刑罰更只可以判感化，判決一出網民都指結果不能接受，「就算多生氣也不該這樣對養大自己的嫲嫲吧」、「因這種事情而對嫲嫲捅60刀也算是意外？」、「不但忘記嫲嫲的養育之恩，甚至還把她殺死，嫲嫲的人生太可惜了」。