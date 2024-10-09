梅毒殺入日本AV界？AV女優武藤彩香梅毒檢測呈陽性！緊急取消拍攝

AV界爆女優感染梅毒！？日本AV女優武藤彩香近日在社交平台發文，自曝性病篩檢結果是「梅毒篩檢陽性」，讓她心情大受影響，兩個月沒有拍攝，甚至想引退！



IG@mutou_ayaka

日本梅毒肆虐，近年東京都感染個案更屢創新高。而今年43歲日本AV女優武藤彩香，日前在社交平台X發文，分享自己檢驗出「梅毒陽性反應」，震驚網民。日本AV男女優都必須定期做性病檢測，武藤表示她身體完全沒有不舒服，只是8月某天去做定期篩檢，驚見梅毒檢測結果為陽性。

武藤當時已立即換另一家診所重做，檢驗結果呈陰性。她對檢測結果抱懷疑，決定再跑到新宿做第3次檢驗，結果又變回陽性結果。她後來把檢驗陽性的結果通知事務所，也取消了拍攝工作；9月3日，她又一次去做性病篩檢，結果這次得到的結果又變成了陰性。坦言反反覆覆的檢驗結果令她很崩潰，更因此萌生引退想法，不想再拍AV。

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由於梅毒有潛伏期，結果她做了多次梅毒檢測，最後醫生診斷為「偽陽性」，並告訴她可能是因為各診所檢驗方法的不同導致出現偽陽性的結果。武藤彩香也從不安轉為憤怒，大罵：「散播性病的人真的是很糟糕」，「讓它留在你的眼裡、頭腦、心裡吧！AV女優的痛苦！」希望外界了解AV這工作不為人知的一面。最後確定沒有感染性病，她在調整好心情後已經準備重返工作崗位。

事實上近年日本梅毒大爆發，根據日媒FNN報導早前報導，東京都的梅毒感染人數增加速度幾乎與確診人數有史以來最高的去年相同水平。截至9月1日，今年東京都內患者人數亦累積至2,640人，與去年破記錄的3,701人增幅速度相近。而感染者當中有70%為男性，30%為女性。按年齡組別劃分，男性多為20多歲至50多歲，而女性方面則是20多歲的患者增加明顯。