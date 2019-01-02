【米線地圖🍜第16碗】屯門雲貴風　$42腩肉豬腸酸辣米線好濃味

《開罐》米線地圖第16集，米線專員Ruby到屯門親身排隊，試試人氣米線小店「雲貴風」！到底是甚麼令屯門街坊不惜花上半小時排隊，都要堅持光顧呢？

腩肉豬腸酸辣米線（$42），湯底濃郁重味，適合重口味人士！

【開罐1分鐘食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

即睇屯門雲貴風1分鐘食評短片 👇👇👇

總評：★★★☆☆

雲貴風在屯門多年屹立不倒，深受街坊歡迎。我當天在兩點多到達，算是非繁忙時間，但仍然得候位半小時！酸辣米線湯底濃郁，濃得見不到底，湯頭口感濃稠，辣味縈繞口腔，酸味後來湧出，酸辣味過後更有甜味留在口腔！但我個人就覺得有點太重味，很推薦重口味的人去試試。而配料豬腸則洗得乾淨，並無異味，而且肥得來口感爽，不會韌得咬不開！

+ 4 + 3 + 2

抵食指數：★★★☆☆

人均消費29元起，加配配料每款6至7元，豐儉由人。我叫的兩餸酸辣米線則售42元，未連飲品，略嫌有點貴。

配料多元化：★★★★★

湯底可選小鍋、麻辣、酸辣等等，辣度亦有分小、中、大、勁四個程度。而配料選擇方面，除了常見的雞肉、腩肉等，更有豬脷、豬頭肉等少見配料，選擇很多！

環境舒適度：★☆☆☆☆

位置十分狹窄，座位亦少，在衛生情況方面，地下零零星星有點小垃圾，碗邊、桌面亦有油跡。

獨食指數：★★★☆☆

店內獨食人士不少，因為位置太少，一個人的話亦比較容易入座。但始終太多人排隊候位，在壓力底下，要快快食完快快離座呢。

小心中伏位：一小伏💀

💀 這裡最低消費為每人$10，當天我和攝影記者到場只點一碗米線，被店員姨姨提醒店內設每人最低消費，所以要額外多點一杯飲品呢！

【食飽有下場】 吃飽踏出雲貴風，往左走再轉出大街，就能看見甜品店「愛。添」，這店以梳乎厘班戟為主打，一直深受學生喜愛。吃過酸辣米線做正餐，不妨去吃個甜品吧！

雲貴風

地址：屯門井財街15號金銘大廈地下

電話：2430 2918

營業時間：12:00 - 00:00

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