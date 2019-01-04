【米線地圖🍜第17碗】屯門巴打廳　$46無味精自家熬製雞湯米線

《開罐》米線地圖第17集，米線專員Ruby到屯門尋找媽媽的味道！「巴打廳」的米線以自家熬煮足料靚湯作湯底，真的有回家喝愛心湯的感覺！

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【開罐1分鐘食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

總評：★★★★★

由於熬製靚湯需時甚久，不少人來吃一碗米線，把湯底都喝完，就省去自己在家熬湯的時間了。蟲草花雞湯清而不膩，不會過鹹，把湯喝光也不會有口渴的感覺。隨米線配上的雞肉，口感略「嚡」，口感像家中熬煮雞湯之後舀出來的湯渣雞肉。米線較平常幼身，帶有嚼勁又饒有米香，掛湯力很強，每一口米線都有薄薄雞油包裹，冬天吃的話很暖胃！

+ 3 + 2

抵食指數：★★★★★

人均消費36至68元不等，豐儉由人。記者所點的蟲草花雞湯米線，售$46，這個價錢能吃到米線，更能喝到足料靚湯，實在划算！

配料多元化：★★★☆☆

店內靚湯米線選擇有六款。除了記者推薦的靚湯米線，這裡亦有自選米線，食客可從29種配料中自由配搭，亦設店舖特式配料如招牌「巴打雞翼」。

環境舒適度：★★★★★

裝潢比較新式，桌椅都以木質材料為主。座位寬廣，毫無壓逼感，全店更有七、八張卡位，冷氣亦十分充足，十分舒適，抵讚！

獨食指數：★★★★★

經常要一個人吃飯的人士，想必很少機會能喝到家中愛心湯水。來這邊吃碗雞湯米線，還能喝上無味精靚湯，十分適合你們！店舖中間位置的桌子能拉開並組合，獨食人士來到，店員也會為他拉出桌子，免卻搭檯煩惱。

小心中伏位：一小伏💀

💀 賣完就無啦！由於靚湯不會放過夜，所以每天新鮮熬製的份量不會太多，店員透露靚湯常會賣光。如果一心來吃的話，可能要預早一點到達！

【食飽有下場】 「巴打廳」附近有多間藥房，若藥房不是你杯茶，可以過馬路到對面的大型商場Vcity，這個商場有多個品牌進駐，彩妝、時裝等等一應區全，更備有一田超市，方便大家購物一番！

巴打廳

地址：屯門新墟德政圍33號地舖

電話：3996 7579

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